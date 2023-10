Woonwagenbewoners Assen demonstreren voor meer standplaatsen voor eigen kinderen

De gemeente is inmiddels twee jaar in gesprek met de bewoners om te zoeken naar een oplossing voor het standplaatsenprobleem. "Er is een wens om deze locatie met twee plekken uit te breiden. Het plan dat ze zelf hadden ging uit van uitbreiding van het perceel, waarbij bomen gekapt moesten worden en een groenstrook zou sneuvelen. De gemeente heeft toen gezegd: 'Als we daar een verzoek voor zouden krijgen, schatten we in dat de kans klein is dat we hiervoor een vergunning verlenen'."