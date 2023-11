Krijgen Emmerhout en Rietlanden een wijkcentrum? Volgend jaar meer duidelijkheid

Blijft behelpen

In de Rietlanden blijft het voorlopig behelpen. Als 'alternatief wijkcentrum' wordt momenteel gebruik gemaakt van woonzorgcentrum De Valkenhof. Ideaal is het allesbehalve, leert navraag bij wijkvoorzitter Henk van der Vaart. "Tot nu maakten we voor ons spreekuur gebruik van een kamertje in het zorgcentrum. Maar die heeft organisatie nu zelf nodig. Dus nu zitten we in de centrale hal."