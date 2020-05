Moet Bieuwke O. langer behandeld worden voor wurgmoord?

O. werd in 2016 in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden. Ze had een jaar eerder haar man gedood en probeerde ook haar dochter om het leven te brengen.

De vrouw werd op 24 januari 2015 aangehouden na een aanrijding in het Duitse Löningen. Ze had alcohol gedronken en vertelde meteen aan de Duitse agenten dat ze haar 53-jarige partner met een sjaal had gewurgd in bed. Later verklaarde ze ook dat ze geprobeerd had haar toen 17-jarige dochter te verwurgen, maar dat dat mislukte. "Het plan was om met het hele gezin uit het leven te stappen", zei ze tijdens een eerdere zitting.

Tbs

Het Openbaar Ministerie eiste acht jaar cel en tbs. De rechtbank veroordeelde haar uiteindelijk tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. O. en haar advocaat Tjalling van der Goot gingen in hoger beroep. Volgens de advocaat was er onduidelijkheid over de doodsoorzaak van de man. Hij wees onder meer naar het promillage alcohol (3,3) in zijn bloed. Mogelijk kon alcoholvergiftiging ook een oorzaak zijn, aldus Van der Goot.

Het gerechtshof ging daar niet in mee. O. werd veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden, een lichtere variant. Volgens het hof was er geen sprake van moord - zoals het OM oordeelde - omdat ze niet met voorbedachte rade handelde. Doodslag en poging tot doodslag waren wel bewezen, zo zeiden de rechters. Verder gaf het hof aan dat de Emmense sterk verminderd toerekeningsvatbaar was tijdens haar daad.

Vandaag wordt een eventuele verlenging van haar tbs-maatregel besproken. Of vandaag al een uitspraak wordt gedaan, is niet zeker. Meestal duurt dat twee weken, maar in sommige gevallen kan een rechter snel een beslissing nemen.

