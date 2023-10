Dost geraakt door steun: 'Komende dagen meer duidelijkheid over oorzaak'

NEC Nijmegen, de club van voetballer Bas Dost, heeft vanmiddag een update gegeven over de gezondheid van de spits uit Coevorden. Dost laat weten dat er op dit moment nog onduidelijkheid is over waarom hij in elkaar zakte op het veld.

In de wedstrijd tussen AZ en NEC van gisterenmiddag zakte Dost in de negentigste minuut van de wedstrijd naar de grond. Meteen daarna snelden spelers en medische hulp naar de goalgetter. Nadat hij op het veld behandeld werd, bracht een ambulance Dost naar het ziekenhuis in Alkmaar. De wedstrijd werd kort daarop definitief gestaakt.

'Bedankt voor de steun'

"Via deze weg wil ik iedereen bedanken die met mij en mijn familie meeleeft. Wij stellen deze steun enorm op prijs", laat Dost weten via de clubkanalen van NEC. De oud-voetballer van FC Emmen krijgt veel steun op sociale media.