Lelieteelt blijft splijtzwam rond Boterveen

Volgens klimaatactiegroep Urgenda stapten de omwonenden in 2021 al naar de rechter. Zij dwongen daarmee vergunningsplicht af voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. "De provincie legde deze uitspraak naast zich neer en ging in hoger beroep. Dat beroep lijkt nu de reden te zijn voor de provincie om ook in Boterveen niet in te grijpen, terwijl de eigen Commissie van Rechtsbescherming van de provincie de bewoners wel gelijk geeft."