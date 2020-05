Corona zet streep door theatervoorstelling De Kinderkolonie

Theatervoorstelling De Kinderkolonie, die in juni negen keer zou worden gespeeld in Veenhuizen, gaat dit jaar niet door. De organisatie mag vanwege de coronamaatregelen slechts dertig mensen in de zaal toelaten. Dat is inclusief de spelers, technici en een regisseur.

Daarnaast wil de organisatie de veiligheid van zowel spelers als bezoekers niet in gevaar brengen.

Uitverkocht

Vorig jaar werd het stuk voor het eerst opgevoerd bij het oude Koetshuis Coco Maria, de plek waar vroeger het Derde Gesticht stond. Destijds waren alle vijftien voorstellingen uitverkocht. In juni zou vrijwel de hele cast weer bij elkaar komen om het theaterstuk opnieuw te spelen.

Mislukt project

De Kinderkolonie gaat terug naar de negentiende eeuw. Het is een kleinschalig theaterstuk over de opvang van duizenden weeskinderen vanuit heel Nederland in het Derde Gesticht in Veenhuizen. Ondanks de goede bedoelingen was het project een grote mislukking.

De organisatie laat zich door het coronavirus niet uit het veld slaan. Volgend jaar keert de theatervoorstelling alsnog terug in Veenhuizen.

