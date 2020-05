Welke Drentse zwembaden zijn geopend?

Het is handig om van te voren de website of de socialmediakanalen van het zwembad te bekijken. Vanwege het coronavirus gelden er namelijk andere regels en werken sommige zwembaden op basis van reserveringen. Ook zijn sommige zwembaden slechts beperkt geopend, dus niet altijd voor recreatief gebruik, maar bijvoorbeeld wel voor zwemlessen of baantjes zwemmen.

Gemeente Tynaarlo

De zwembaden in de gemeente Tynaarlo (Openluchtbad de Leemdobben in Vries, Subtropisch Zwembad Aqualaren in Zuidlaren en Openluchtbad Lemferdinge in Paterswolde) blijven voorlopig gesloten.

Gemeente Borger-Odoorn

In de gemeente Borger-Odoorn zijn de drie buitenzwembaden (Zwembad De Leewal in Exloo, zwembad De Zwaoi in Valthermond en zwembad de Buiner Streng in Nieuw-Buinen) geopend. De zwembaden werken volgens een blokkenschema, op leeftijdscategorie.

Gemeente Aa en Hunze

Zwembad Zwanemeer in Gieten en zwembad De Borghoorns in Annen blijven voorlopig gesloten, is te lezen op de site van de gemeente Aa en Hunze.

Gemeente Assen

Sinds maandag 18 mei kun je in zwembad De Bonte Wever in Assen weer terecht voor een aantal zwemlessen, aquasporten en baanzwemmen. Het zwembad hoopt eind mei ook weer open te kunnen gaan voor recreatief zwemmen, meldt De Bonte Wever op de website.

Gemeente Noordenveld

In de gemeente Noordenveld blijft het zwembad van Sportcentrum de Hullen in Roden voorlopig gesloten. Ook het Molenduinbad in Norg en het Zwembad Veenhuizen zijn nog gesloten.

Het Zomerbad Peize opent op dinsdag 2 juni. Wel moet je van te voren reserveren. Bij het baanzwemmen wordt er gebruik gemaakt van tijdblokken van een uur.

Gemeente De Wolden

Zwembad De Slenken in De Wijk, zwembad De Waterlelie in Zuidwolde en Zwembad Ruinen zijn weer geopend. De Waterlelie werkt met reserveringen, die alleen door abonnementhouders gedaan kunnen worden.

Gemeente Hoogeveen

Zwembad De Dolfijn in Hoogeveen blijft voorlopig gesloten in verband met renovatiewerkzaamheden.

Gemeente Coevorden

Zwembad De Swaneburg in Coevorden gaat stapsgewijs weer open. Vanaf maandag 18 mei beginnen ze met vroege vogels en banenzwemmen, vanaf woensdag 20 mei gaan ook de doelgroepen weer starten en vanaf maandag 25 mei ook enkele zwemlesgroepen.

Het openluchtzwembad in Zweeloo gaat op dinsdag 2 juni weer open. Het zwembad werkt met zwemmen in blokken en er moet van te voren gereserveerd worden.

Het is nog niet bekend wanneer het bosbad in Noord-Sleen en het bosbad in Zwinderen weer openen.

Gemeente Emmen

In de gemeente Emmen zijn de drie overdekte zwembaden (Aquarena in Emmen, Neptunusbad in Klazienaveen en De Slagen in Schoonebeek) weer geopend. De zwembaden starten eerst met zwemlessen A (alleen de diepe groepen), B en C. Ook zijn de zwembaden geopend voor trimzwemmen of banenzwemmen en zwemverenigingen. Het trimzwemmen of banenzwemmen gaat op afspraak. Bij zwembad De Slagen in Schoonebeek kunnen kinderen tot en met 12 jaar ook vrij zwemmen. Deze zwembaden zijn ook geopend op Hemelvaartsdag, volgens een zondagsrooster.

In Emmer-Compascuum gaat het openluchtzwembad open vanaf woensdag 27 mei.

Van zwembad De Wieke in Nieuw-Weerdinge het Geert Vos Bad in Erica is nog niet bekend wanneer zij open gaan.

Gemeente Meppel

Bad Hesselingen in Meppel is voorlopig nog gesloten, maar probeert binnenkort weer open te gaan.

Gemeente Westerveld

Het Beleefpark (bosbad de Paasbergen) in Dwingeloo is sinds maandag 18 mei weer geopend. Het ondiepe bad is alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar en het diepe bad wordt alleen gebruikt voor rondjes zwemmen. Daarbij is er één vak voor recreatieve zwemmers en één vak voor tempozwemmers.

Het is nog niet bekend wanneer zwembad De Kerkvlekken in Havelte en Bosbad Vledder openen.

Gemeente Midden-Drenthe

De zwembaden in de gemeente Midden-Drenthe (overdekt zwembad De Peppel in Beilen, overdekt zwembad De Smelte in Smilde en openluchtbad De Boskamp in Westerbork) worden geopend vanaf maandag 25 mei.

De Peppel wordt geopend voor banenzwemmen, zwemles in het diepe bassin en de laatste groep in het ondiepe bassin, aquasporten, baby- en peuterzwemmen, zwemvereniging De Spatters en GGZ.

De Smelte wordt geopend voor banenzwemmen, zwemles in diep water en de laatste groep in ondiep water, aquasporten en zwemvereniging De Spatters.

De Boskamp wordt geopend voor banenzwemmen, zwemvereniging De Valken en recreatief zwemmen voor jeugd tot en met 12 jaar, in het bezit van een zwemdiploma.

