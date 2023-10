Van Oosterhout veroordeelt burgeraanhouding: 'Maar ik begrijp de zorgen'

Nadat Van Oosterhout dit voorjaar met zijn collega Jaap Velema (Westerwolde) om tafel zat met Van der Burg, leek bij laatstgenoemde het kwartje te vallen. De overlast van veiligelanders moest de kop in worden gedrukt. De aanvraagprocedures van deze groep zou versneld worden behandeld en qua aantallen zou het aandeel veiligelanders dat in Ter Apel verblijft, worden teruggebracht. "Maar ik constateer dat we zo'n halfjaar verder zijn, maar er weinig is gebeurd."

'Pappen en nathouden'

Een ander heikel punt is de politiecapaciteit in de regio, die niet afdoende is om de overlast het hoofd te bieden. Al proberen gemeenten dit met de inzet van boa's en straatcoaches op te vangen; het blijven noodverbanden. "Pappen en nathouden", zo omschrijft Van Oosterhout.

Vervanging

Daar kwam bij dat Van der Burg voorlopig uit de running is vanwege een voedselvergiftiging, zo werd vrijdag bekend. Christophe van der Maat, tot dan toe bewindsman bij Defensie, neemt zijn taken over. "Dat is heel vervelend en betekent een nieuwe hapering. Van der Maat zal zich eerst moeten inwerken en inlezen."

Een definitieve oplossing voor de problematiek lijkt daarmee nog een stuk verder weg. En dat terwijl meerdere bewoners niet alleen het heft in eigen hand dreigen, maar ook durven te nemen.