Miljoenenwinst van Rendo vloeit naar gemeenten in Drenthe en Overijssel

Rendo nam via Re-Net eerder dit jaar de aandelen over in het glasvezelnetwerk van Glasvezel De Wolden (Rechten: Glasvezel De Wolden)

Netwerkbeheerder Rendo in Meppel heeft een winst gemaakt van zo'n 9,5 miljoen euro over 2019. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf.

Rendo was in eerste instantie uitgegaan van een lager resultaat. Dat heeft te maken met de afwikkeling van een grote fraudezaak uit het verleden. Van het gereserveerde bedrag is geld overgebleven. Dat telt nu mee in de winst.

De aandeelhouders van Rendo, dat zijn gemeenten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel, kunnen samen rekenen op een bedrag van 7,5 miljoen euro. Het bedrag dat overblijft komt in de reserves van Rendo terecht.

Energietransitie

Rendo heeft zich voorgenomen de komende jaren werk te maken van de energietransitie en gemeenten te helpen dit te realiseren. Aardgas verdwijnt en daarvoor in de plek komt bijvoorbeeld groen gas of waterstof. Het streven is om in 2030 alleen nog duurzaam en groen gas te distribueren. Op dit moment bestaat 9 procent van het gas dat door de leidingen van Rendo stroomt uit groen gas.

Een andere plan is de bouw van een nieuw elektriciteitsonderstation in Hoogeveen. Daarmee moet het mogelijk worden om de komende jaren zonne- en windenergie te transporteren via het elektriciteitsnetwerk. In Hoogeveen en Steenwijk is RENDO één van de initiatiefnemers om te experimenteren met waterstof in de bebouwde omgeving.

Glasvezel

Een andere tak van de Rendo is glasvezel, ondergebracht in Re-Net BV. In twaalf gemeenten in Drenthe en Overijssel is Rendo actief met de aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk. Grote maatschappijen als KPN hebben jarenlang het platteland links laten liggen als het gaat om glasvezel. Het was niet rendabel genoeg. Rendo is daar met een samenwerkingspartner ingesprongen.

Het Meppeler concern heeft, net als vele andere bedrijven, ook te maken met coronamaatregelen. Tot nu toe zijn alle werkzaamheden aan netwerken 'achter de voordeur' stilgelegd. Dan gaat het bijvoorbeeld om een aansluiting binnen op een glasvezelnetwerk. De bedoeling is om eind mei weer met deze werkzaamheden te beginnen.

