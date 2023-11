Nina Wood, het medicijn voor hartzeer

Liefdesverdriet, verlies, angst en alle andere emoties. Niets menselijks is de Drent vreemd. Maar er zijn remedies, zoals Nina Wood, de band van Nina van der Woude uit Assen. Ze biedt lucht aan een hart vol smart. Of zoals ze zelf zegt: "Nina Wood is de pijnstiller voor alle (harten)zeer".

Pijn, ellende en verdriet is een prachtige inspiratiebron voor veel muziek. Bij Nina Wood is dat niet anders. "De muziek gaat eigenlijk over daar waar ik nu in zit, waar meerdere mensen van mijn leeftijd doorheen gaan en dat is heel lang voor mij hartenzeer geweest. Zodoende is dat de slogan geworden van Nina Wood", legt Van der Woude uit. Zware onderwerpen brengen op een manier die lucht biedt aan de luisteraar. "Daarom is de band ook zo tof."

Stel dat de moeilijkheden van de adolescentie straks ten einde zijn, dan betekent dat nog niet perse het einde van de band. "Zeker niet", lacht Van der Woude. "Veel muziek gaat over jezelf weer vinden en het gemis dat ik heb in het leven." Die zaken zijn niet gerelateerd aan een bepaalde leeftijd, maar van alle tijden. Ze verwacht dat de slogan van de band bij een nieuwe levensfase ook aangepast kan worden naar de dan geldende inspiratiebronnen.

Van solo naar band

De band bestaat nog maar kort. "Wij hebben elkaar ontmoet met z'n allen op het conservatorium in Enschede, en daar is onze band eigenlijk gevormd", legt Van der Woude uit. Ze trad al wat langer als Nina Wood op, maar dan solo en meer in het Engels. Er miste wat. "Op gegeven moment ging ik de studio in om op te nemen en toen kwam ik er eigenlijk achter: Nina Wood is bedoeld als band en niet als singer-songwriter." De zangeres vertelt dat er dikheid miste. Iets 'diks' wat achter haar staat. "Zodoende heb ik drie supergoede muzikanten gevonden die mij echt heel erg versterken." Die muzikanten zijn Irina van Dijk op drums, Silas Veld op gitaar en Joanne Haasjes op bas, toetsen en achtergrond zang.