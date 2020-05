Henk Kuipers zwijgt als getuige in zaak medeverdachte No Surrender

Het omvangrijke strafproces rond voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers (55) uit Emmen stagneert opnieuw. Kuipers verscheen vandaag voor de rechtbank om gehoord te worden in de zaak van medeverdachte Theo ten V. uit Klazienaveen (56). Kuipers beriep zich op zijn verschoningsrecht. Het getuigenverhoor heeft dan geen zin, concludeerde de rechtbank. Kuipers mag weer naar huis.

Kuipers en drie medeverdachten staan in dit proces terecht voor onder meer afpersing, geweld en geven van leiding aan de (inmiddels verboden) motorclub No Surrender. De club wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als een criminele organisatie. De behandeling van de feiten is in maart afgerond. Kuipers sloot hierin de rij, omdat zijn zaak enkele keren werd aangehouden in verband met ziekte van zijn advocaat Roy van der Wal en Kuipers zelf. Het proces duurt inmiddels twee jaar.

Bad standing

Kuipers heeft twaalf strafbare feiten op zijn lijst staan. Die zouden zijn begaan tussen 2014 en 2017. Een deel daarvan gaat volgens het OM over zogeheten 'bad standings'. Dit houdt in dat leden met geweld uit de club zijn gezet. Reden: zij kwamen hun afspraken niet na. Afgeluisterde gesprekken die zijn gevoerd in het voormalige clubhuis in Emmen spelen een belangrijke rol als bewijsmateriaal. Kuipers ontkent alle beschuldigingen. Dat hij als getuige nog eens moet worden gehoord in de zaak Ten V. zint hem niet.

Duizend vragen

Kuipers is afgelopen vrijdag geopereerd aan een buikhernia. Hij heeft naar eigen zeggen te veel pijn om de duizend vragen die advocaat Umut Aral op hem wil afvuren te kunnen beantwoorden. Zijn advocaat Roy van der Wal is er niet. Die kan een ander strafproces voor de rechtbank in Overijssel niet afzeggen. Kuipers ziet geen andere mogelijkheid dan zich te beroepen op zijn verschoningsrecht. Dit houdt in dat hij als medeverdachte geen antwoorden hoeft te geven, omdat hij zichzelf anders zou belasten.

In de loop van de dag neemt de rechtbank een beslissing of het getuigenverhoor van Kuipers later nog eens plaatsvindt, of moet worden geschrapt.