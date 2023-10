Zwarte katten in Beiler dierenasiel niet populair: 'Mensen denken echt dat ze ongeluk brengen'

Pompoenen met enge gezichten of andere spookachtige versieringen: je ziet ze vandaag wat vaker dan op andere momenten in het jaar, want het is Halloween. Een dier dat symbool staat voor deze naar Nederland overgewaaide feestdag, is de zwarte kat. Maar dat betekent niet dat de pikzwarte huisdieren populair zijn. Integendeel.

Dat constateert Alwin Tol van Drents Dierentehuis Beilen. Als hij vijftig verschillende katten in het dierenasiel heeft rondlopen, kan hij de klok erop gelijk zetten dat de zwarte katten als laatste overblijven. "Of het te maken heeft met bijgeloof? Tja, dat is de vraag", zegt hij. Feit is dat mensen die in het asiel op zoek zijn naar een nieuwe huisgenoot vaak onverbiddelijk zijn als hij de vraag stelt of een zwarte kat misschien een optie is.

Ongeluk

"Er zitten mensen tussen die er heilig van overtuigd zijn dat een zwarte kat ongeluk brengt", gaat Tol verder. Hij kan nog zoveel reclame voor de pikzwarte katers maken, het heeft volgens hem amper nut. "Als we veel katten met verschillende kleuren hebben, blijven de zwarte katten over. Ja, echt. Er zijn mensen die zweren dat deze zwarte katten ongeluk brengen."

Maar zwarte katten zijn juist zo leuk, benadrukt hij. "Vooral qua karakter", zegt Tol. "Eigenlijk zijn zwarte katten juist aan te bevelen. Lapjeskatten zijn qua karakter bijvoorbeeld een stuk minder leuk", weet hij.

Even geduld

Wat dat betreft bood de herfstvakantie uitkomst. In zo'n week hebben ouders net even wat meer tijd om met hun kinderen langs het asiel te gaan om te kijken naar een geschikt huisdier en daar was Tol blij mee. "We hebben zo'n tien tot vijftien katten herplaatst", klinkt het tevreden. "Maar dat mocht ook wel, want in vergelijking met vorig jaar rond deze tijd hebben we nu honderd dieren meer die wachten op een nieuw plekje."