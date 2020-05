Drietal keert terug bij E&O

Drie spelers keren in het nieuwe seizoen terug bij E&O. Jim Zengerink, Peter Woelders en Emiel Wehkamp dragen na de zomer weer het groen-wit van de eredivisionist.

Na een pauze heeft het drietal besloten weer aan te sluiten bij E&O. In Emmen heeft Annelies Smeets het stokje over genomen van Freek Gielen die naar competitiegenoot Houten vertrekt.

Woelders is kind van de club en werd in 2018 landskampioen met de A-junioren van de groen-witten. Hij is onder meer inzetbaar op de linkerhoek.

Cirkelpositie

De andere nieuwelingen, Zengerink en Wehkamp, spelen op de cirkelpositie. Ook eerstgenoemde werd in 2018 Nederlands kampioen in de A-jeugd. Wehkamp begon bij Hurry-Up, maar brak bij E&O door in de eredivisie.

Eerder besloot 17-jarige rechterhoekspeler Morris Kippers reeds over te stappen naar de formatie van Smeets. Het afgelopen seizoen maakte de jeugdinternational, in het bezit van het dubbele speelrecht, al beurten in de hoofdmacht van E&O. Kippers heeft besloten definitief over te stappen van Olympia uit Hengelo naar de Emmenaren.

Studenten

Ook mikt E&O op de terugkeer onder de lat van Wouter Sijpkes. In het seizoen 2018-2019 was de goalie uit Sleen de onbetwiste nummer één tussen de palen. Op dit moment is Sijpkes herstellende van een vervelende liesblessure.

Tegenover de terugkeer van het drietal staat het vertrek van Kilian Tubben, Marnick Houwen en Bart Engels. De studenten stoppen. Dennis Vesters en Bjorn Brachten stappen over naar competitiegenoot Houten.

Bevo 2

E&O is gisteravond weer gestart met trainen. Dat doet de eredivisionist voor de zomerstop op het zand. In de tweede week van september opent de eredivisieclub uit Emmen de competitie in eigen huis tegen de opleidingsploeg van Bevo.