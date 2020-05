Emmenaar bedenkt 'handsfree deurklink' tegen coronavirus

"In de nachtelijke uurtjes kreeg ik ineens het idee," zegt Vroling van IDuMM Design in Emmen. In het dagelijks leven is hij interieurontwerper, maar door de coronacrisis zag hij de aanloop van klanten opdrogen. "We hadden net iemand in dienst genomen. Dus ik lag er wel wakker van."

"Mensen vroegen me om stijlvolle spatschermen te ontwerpen, maar dat doet iedereen al. Dus ik wilde iets anders," zegt Vroling, vrolijk wijzend naar de deur van zijn studio. Het werkt als volgt: je legt je onderarm op de deurklink en haakt je pols achter de haak. Dan duw je de klink met je arm naar beneden en trek je de deur open. Daarbij raakt je hand de deurklink niet aan.

Omdenken

"Ik heb het bedacht zodat je bij het opendoen van een deur minder kans hebt op het overdragen van virussen, zoals het coronavirus", zegt Vroling. Op je handen kunnen namelijk virussen leven die via de handen doorgegeven kunnen worden.

Op deze manier een deur openen is wel even wennen. Vroling: "Je moet een beetje omdenken. Maar over het algemeen is iedereen enthousiast en die deur gaat gewoon goed open."

En animo is er genoeg. Dagelijks bellen mensen die de deurklinken willen bestellen. "In deze tijden van corona zie je dat er veel voorzorgsmaatregelen worden genomen om coronaproof te worden voor de toekomst. Bedrijven gaan weer open en een deurklink is gewoon iets dat je elke dag veel vastpakt."

Testfase

De uitvinding wordt getest door onder meer gemeente Emmen, woningcorporatie Domesta en administratiekantoor @Verhoef in Emmen. Bij de laatste hangen ze sinds vorige week. Eigenaar Erik Verhoef: "We hadden de deur standaard open staan, omdat we niet willen dat klanten met hun handen aan de deurklink zitten. Maar met deze klink kan de deur gewoon weer open en dicht. En dat is wel zo fijn als het buiten koud is."

Tot nu toe bevalt het de medewerkers goed. "We hadden al stickers op de grond en houden rekening met de 1,5 meter. Dit ontbrak nog. En het is gewoon makkelijk in gebruik," zegt Verhoef.

Recyclebaar

Het idee van Vroling kreeg concreet vorm met hulp van Emmenaar Anne Braamskamp van keukenproducent Olbro. Het resultaat: een adapter die je op bijna alle deurklinken kunt zetten met vier tie-wraps. De adapters worden gemaakt van roestvrij staal bij de werkplaats van Olbro in Biddinghuizen. De Emmense deurklinken kunnen sneller geproduceerd worden dan de alternatieven van plastic uit een 3d-printer. Ook is dit materiaal na de coronacrisis te recyclen.

Een paar honderd handsfree deurklinken zijn nu klaar voor gebruik. Vroling: "Ik noem het geen gat in de markt. Het is ook niet ons doel om er heel veel geld aan te verdienen. Het doel is om een bijdrage te leveren tegen corona. En dat onze naam weer rond gaat zingen."