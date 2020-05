Regionale partijen: Weer geen scholieren tijdens de spits in het OV

Dat schrijven de partijen gezamenlijk in een brief aan de Tweede Kamer. Het weren van scholieren en studenten tijdens de spits heeft volgens de partijen negatieve consequenties voor met name scholieren en studenten van buiten de Randstad.

"Het weren van studenten en scholieren in de spits is misschien nog enigszins mogelijk in de Randstad, omdat daar elke paar minuten wel een metro, tram of bus langskomt" , schrijven de partijen. Maar in Drenthe, Limburg, Groningen en Friesland is dat volgens hen volstrekt onuitvoerbaar. "De afstanden tussen woonplaats en school zijn hier gemiddeld genomen aanzienlijk langer. Studenten en scholieren zijn er aangewezen op spitsbussen, want buiten de spits rijden er gewoon veel minder of zelfs geen bussen."

Samen met onder meer collegevoorzitter Geert ten Dam van de Universiteit van Amsterdam en bestuursvoorzitter Remco Meijerink van ROC Friese Poort zijn de regionale partijen van mening dat nationale aanpak geen recht doet aan de verschillen in Nederland. De staatssecretaris mag de scholieren en studenten volgens hen niet in de kou laten staan. In plaats daarvan vinden zij dat op regionaal niveau afspraken moeten worden gemaakt tussen de onderwijsinstellingen en de openbaar vervoerbedrijven. De provincies kunnen daarbij volgens hen een faciliterende rol spelen.