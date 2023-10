Stroomstoring bij Isala-ziekenhuis Zwolle, spoedeisende hulp Meppel breidt capaciteit uit

Vanwege een stroomstoring in het Isala-ziekenhuis in Zwolle, is de capaciteit op de spoedeisende hulp in Meppel uitgebreid. Dat betekent dat er meer personeel is ingezet om eventueel extra patiënten in het ziekenhuis van Meppel op te vangen.

In Zwolle viel vanochtend de stroom uit, vanwege problemen bij Enexis. Het ziekenhuis draait sindsdien op noodstroom. Dat geldt onder meer voor de spoedeisende hulp, de intensive care en de hartbewaking. Ook de kritische ICT-systemen draaien op noodstroom. Volgens Isala is de situatie stabiel en zijn patiënten niet in gevaar geweest.

'Vooralsnog rustig in Meppel'

Toen de stroom uitviel in Zwolle, waren er geen patiënten op de spoedeisende hulp. "Ook in Meppel is het vooralsnog rustig", zegt een woordvoerder. Toch is de capaciteit in Meppel voor de zekerheid uitgebreid. Ook zijn huisartsen in de regio geïnformeerd. "Dat betekent dat mensen die via de huisarts een verwijzing krijgen om naar de spoedeisende hulp te gaan, nu naar Meppel moeten." Hoeveel extra personeel in Meppel is ingezet, is niet duidelijk.

Operaties in Zwolle die niet dringend zijn, worden uitgesteld. "We zoeken uit welke operaties wel noodzakelijk zijn en of die door kunnen gaan." Afspraken op de Zwolse poli gaan zeker tot het middaguur niet door. Of die vanmiddag wel doorgaan, wordt later bekend.