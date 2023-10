Ziekenhuis Meppel helpt Isala Zwolle tijdens stroomstoring

Vanwege een stroomstoring in het Isala-ziekenhuis in Zwolle is de capaciteit op de spoedeisende hulp in Meppel korte tijd uitgebreid. Dat betekent dat er meer personeel is ingezet om eventueel extra patiënten in het ziekenhuis van Meppel op te vangen.

In Zwolle viel rond 07.45 uur de stroom uit vanwege problemen bij Enexis. Het ziekenhuis draaide daarna een tijd op noodstroom. Dat gold onder meer voor de spoedeisende hulp, de intensive care en de hartbewaking. Ook de kritische computersystemen draaiden op noodstroom, tot het probleem rond 11.00 uur was verholpen. Volgens Isala zijn patiënten niet in gevaar geweest.

Mariëlle Beumer van RTV Oost laat weten dat de noodstroom ook na 11.00 uur nog even van kracht bleef, omdat het ziekenhuis zeker wilde weten dat het reguliere stroomnetwerk weer naar behoren werkte.

'Vooralsnog rustig in Meppel'

Toen de stroom uitviel in Zwolle, waren er geen patiënten op de spoedeisende hulp. Ook in Meppel was het rustig, meldde een woordvoerder. Toch is de capaciteit in Meppel voor de zekerheid uitgebreid. Ook zijn huisartsen in de regio geïnformeerd. Hoeveel extra personeel in Meppel is ingezet, is niet duidelijk.