Drenten behouden hun plek op rijkeluislijst Quote500

Ieder jaar, zo rond het einde van oktober, lanceert tijdschrift Quote zijn Quote500, een lijst met de 500 rijkste Nederlanders van het jaar. Net als voorgaande jaren vinden we ook dit jaar met de gebroeders Ziengs uit Assen twee Drenten terug in de onderste helft van de lijst.

Henk Ziengs (66) uit Assen is de hoogst geklasseerde Drent en staat daarmee op plek 370 in de miljonairslijst. Ziengs, bekend van de gelijknamige Drentse schoenenzaak en schoenenketen Scapino, steeg negentien plekken ten opzichte van vorig jaar. Ziengs stijgt niet alleen op de lijst, zijn vermogen is ook aanzienlijk gegroeid van 150 miljoen naar 170 miljoen.

Schoenenman op de vastgoedmarkt

Ook de broer van Henk, Bert Ziengs (71), is dit jaar weer te vinden op de lijst. Hij staat op plek 457, zestien plekken lager dan vorig jaar. Wat wél gestegen is, is zijn vermogen. Dat ging van 135 miljoen naar 140 miljoen.

Bert Ziengs, ook een Assenaar, verkocht zijn aandelen in Scapino in de jaren '90 aan zijn rijkere broer. Dit was in de periode dat de gebroeders Ziengs voor de eerste keer eigenaar waren van Scapino. Met het geld dat hij daaraan overhield, ging Bert Ziengs de vastgoed- en autowereld in. Ook broer Henk houdt de afgelopen jaren huis in de vastgoedwereld.

Drentse Wagenborgtelg

Naast een lijst met de 500 rijkste Nederlanders, presenteert Quote ook ieder jaar een lijst met de rijkste families van Nederland. De familie Wagenborg, bekend van de rederij die de veerdienst naar Ameland en Schiermonnikoog verzorgt, heeft namelijk een telg in Zuidlaren wonen. Deze Wagenborgneef is mede-eigenaar van de rederij.

De familie is fors gestegen in de lijst van de 50 rijkste families in Nederland, van plek 38 naar plek 22. Hun vermogen steeg met ruim 60 procent van 465 miljoen euro naar 745 miljoen euro.

Wagenborg hengelde in 2022 een recordwinst van 243 miljoen binnen, zo meldde Quote in juni van dit jaar. Of de vermogensstijging daar ook aan te danken is, valt niet met zekerheid te zeggen. De rederij kwam het afgelopen jaar veelvuldig onder de aandacht nadat meerdere van hun veerboten beschadigd raakten in de 'te ondiepe' vaargeul tussen Holwert en Ameland.

Heineken lijstaanvoerder

Charlene De Carvalho-Heineken (69), dochter van de Amsterdamse biermagnaat Freddy Heineken, is al jaren lijstaanvoerder. Dat is niet de enige trend die zij doorzet, want net als vorig jaar daalde haar vermogen opnieuw. Nu van 12,8 naar 12,6 miljard.