Raadsleden PVV en Hart voor Emmen tijdelijk uit de running door burn-out en ziekte

Raadsleden van de PVV in Emmen en Hart voor Emmen hebben tijdelijk een stapje terug moeten doen. PVV-fractievoorzitter Klaas Bosma en fractiegenoot Mirjam Kuhl kampen met burn-outklachten. Bosma heeft er daarom voor gekozen zich tijdelijk te laten vervangen. Robart de Jong (Hart voor Emmen) is door ziekte voor onbepaalde tijd uit de running.

De PVV kwam tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen met twee zetels in de raad, die verdeeld werden onder Bosma en Kuhl. Bosma is sinds de zomer niet meer aanwezig geweest in de raadszaal. Begin deze maand is hij op eigen verzoek tijdelijk ontslagen als raadslid door de voorzitter van de gemeenteraad.

Desgevraagd laat Bosma weten te kampen met een burn-out. "Het werk liep me gewoon over de schoenen." Naast zijn raadswerk bestiert Bosma een camperzaak. "Ik kreeg te maken met wegvallend personeel, waardoor ik zelf een tandje bij moest zetten. Tegelijkertijd ben ik bezig met de bouw van een woning in Emmer-Compascuum."

In het raadswerk zaten ook nog eens de nodige uren. De PVV is daarbij een kleine fractie, die dus meer werk over minder handen moet verdelen in vergelijking met grotere fracties, legt hij uit. Alles bij elkaar werd het Bosma op gegeven moment te veel. "En dan moet je keuzes maken."

Rentree

Bosma heeft er daarom voor gekozen om de komende vier maanden wat meer rust te willen pakken. "Dit is de minimale periode die voor een dergelijke aanvraag staat." Bosma gaat ervan uit dat hij na die periode weer terug zal keren. "Het huis is bijna klaar. Als dat achter de rug is, dan is er weer sprake van meer balans", verwacht hij.

Om en nabij de jaarwisseling verwacht de PVV-fractievoorzitter zijn rentree te kunnen maken. "Maar ik baal er wel van", zegt Bosma. Tijdens zijn afwezigheid neemt Tommy Post de fractiezaken in de raad waar. Post werd tijdens de raadsvergadering van oktober geïnstalleerd.

Te veel hooi op de vork

Naast Bosma is ook fractiegenoot Kuhl al een tijdje uit de running. Vorig jaar november trad zij terug vanwege vergelijkbare klachten. "Ik heb gewoon te veel hooi op de vork genomen." Werk en prive raakten uit balans, waardoor Kuhl zich gedwongen zag om aan de noodrem te trekken. Maat in tegenstelling tot Bosma heeft zij er niet voor gekozen om zich tijdelijk te laten vervangen. "Ik verwacht dat het weer goed komt en ik weer terugkeer in de raad. Wanneer? Dat kan ik nog niet zeggen."

Zowel Bosma en Kuhl benadrukken verder dat de onderlinge samenwerking goed is.

Gezondheidsklachten

Robart de Jong van eenmansfractie Hart voor Emmen is sinds het zomerreces ook niet meer teruggekeerd in de raad. Anders dan bij de PVV, Hij kampt naar eigen zeggen niet met een burn-out, maar er zou wel sprake van gezondheidsklachten. De Jong voelt niet de behoefte om daarover in detail te treden.