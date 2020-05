Schade aan dijken door gravende honden blijft toenemen

Herald van Gerner van WDODelta: "Mensen laten hun hond uit in de uiterwaarden of over de dijk. Dat is natuurlijk prima, maar af en toe vergeten ze hun hond in de gaten te houden. Dan zien wij soms echt grote kuilen in onze dijken die door honden zijn gegraven en dat willen wij natuurlijk voorkomen."

'Beschermdeken' aangetast

Door die kuilen kan namelijk veel schade aan de dijken ontstaan, doordat de grasmat, die dient als beschermdeken voor de dijk, aangetast wordt. Van Gerner: "Als je daar niets aan doet en er komt hoog water, dan spoelt zo'n gat uit en dat wordt alsmaar groter. Dat wordt dan een kwetsbare plek." WDODelta ziet de schade met name ontstaan in dijken of in stedelijke gebieden. "In Drenthe moet je dan denken aan Meppel en Hoogeveen", vertelt Van Gerner.

In sommige gevallen ziet Van Gerner dat honden achter een mol of muis zijn aangegaan: "Een hond die ziet of ruikt dat en wil graag verder graven. Die combinatie zien we wel, maar desondanks willen we onze dijken graag heel houden. Dit is ook een extra kostenpost voor ons, om die schades te herstellen."

Graafschade in een dijk, veroorzaakt door een hond (Rechten: WDODelta)

Hogere tarieven?

Of we die extra kostenpost nu ook gaan terugzien in de tarieven? "Nee hoor, zo gek is het nu ook weer niet. We hebben jaarlijks een budget klaarstaan voor het onderhoud aan onze dijken. Het herstellen van de schade is daar een onderdeel van. Het loopt niet zo in de papieren dat u dat gaat merken in uw tarieven", vertelt Van Gerner. "Het is wel zonde van het geld, want het kan heel makkelijk voorkomen worden." Daarom roept WDODelta mensen op om hun hond goed in de gaten te houden wanneer zij over de dijken wandelen.

De graafschade door muskusratten en konijnen laat juist een kleine daling zien.