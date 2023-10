Jetta Klijnsma wil ministerie vragen om verbod deel landbouw gif, GS ziet dat niet direct zitten

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma adviseert om een lijst van gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in de bollen en lelieteelt op te stellen en het ministerie van Landbouw en Natuur (LNV) te vragen deze middelen met prioriteit te verbieden. Maar haar eigen college van Gedeputeerde Staten (GS) neemt dat advies niet direct over.

Jetta Klijnsma sprak de afgelopen jaren met omwonenden van bollen en lelieteelt, de telers en organisaties die betrokken zijn bij de sierteelt. Klijnsma werd in gezet om met iedereen te gaan praten na het rapport 'Uitgesproken' (2019) waaruit bleek dat omwonenden en de telers lijnrecht tegenover elkaar stonden en samen niet verder kwamen. De overheid was aan zet om het op te lossen, was de conclusie van de onderzoekers.

Middelen met prioriteit verbieden

Klijnsma komt na vele gesprekken met alle betrokkenen tot een aantal aanbevelingen. De meest concrete en verregaande? 'Stel een lijst op met gewasbeschermingsmiddelen die aantoonbaar de akker verlaten door verdamping, verwaaiing en uitspoeling. Dring er vervolgens bij het Ministerie van LNV op aan deze middelen met prioriteit te verbieden.'

Maar die wordt door haar eigen college van GS niet omarmd. Wel gaan GS samen met het Ministerie van LNV een bijeenkomst organiseren waar het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) uitleg komt geven over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Laat Ctgb maar langs komen

Wat gedeputeerde Jisse Otter (BBB) betreft wordt het Ctgb uitgenodigd op een 'kennisbijeenkomst met uitleg over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en waarin belangengroepen de mogelijkheid krijgen om kennis te delen.'

Belangengroepen als Meten = Weten mogen dan aanschuiven. Maar of deze bijeenkomst ook gaat leiden tot een lijstje van verboden middelen is maar zeer de vraag. Want het landbouwgif dat bollen en lelietelers gewoon volgens voorschrift mogen gebruiken is getoetst en toegelaten door het Ctgb. Volgens omwonenden zegt dat nog niets over of de middelen ook buiten de akkers terechtkomen en ook niet over 'stapeling van stoffen' die gezamenlijk of vlak na elkaar worden gespoten.

Duurzame Bollenteelt

Klijnsma adviseert ook om een lijst op te stellen met gewasbeschermingsmiddelen voor de bollenteelt die niet zijn toegelaten, maar die aantoonbaar minder belastend zijn voor het milieu. 'Dring er vervolgens bij het ministerie op aan op een versnelde toelating van deze laagrisicomiddelen' , zo luidt haar advies. Maar ook dat neemt GS niet één op één over.

Otter heeft z'n hoop gericht op het project Duurzame Bollenteelt en het uitvinden en toepassen van milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen die niet schadelijk zijn voor mensen, dieren of de natuur. "Minister Piet Adema heeft gezegd dat hij dit soort nieuwe middelen met voorrang wil laten toetsen en toelaten." Tegelijk lijkt GS zelf niet veel harder te willen lopen want die wijst erop dat het initiatief bij de sector zelf ligt om alternatieve gewasbeschermingsmiddelen aan te dragen voor de toelating. GS willen het alleen stimuleren.

Waar niet en waar wel

Klijnsma's advies om na te gaan denken over plekken in Drenthe waar wel en niet bollen en lelies geteeld mogen worden, wordt volgens Otter door GS alleen omarmd als er draagvlak voor is in de landbouw zelf. En dat de landbouw perspectief heeft hoe het zich kan ontwikkelen. Het kan een plek krijgen in de landbouwvisie, het Drents Plan Landelijk gebied of de nieuwe omgevingsvisie. Maar wat Otter betreft alleen op basis van vrijwilligheid sprake zijn van 'daar wel en daar niet.'

De BBB wil geen extra provinciale regels voor de landbouw bovenop de regels uit Den Haag of die van de EU. Dat heeft de partij ook in het college-akkoord gekregen.

Andere tijden

Ook tellen voor GS mee dat er "ontwikkelingen" zijn die mogelijk van invloed kunnen zijn op Klijnsma's adviezen als voorzitter van de bollentafel. Zo is er een nieuw college van GS, een nieuw collegeakkoord, het kabinet is demissionair en dat schort naar verwachting de besluitvorming over gewasbescherming en bollenteelt op. En dan is er ook nog de gerechtelijke uitspraak over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Boterveen zo schrijven GS.