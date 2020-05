Rechtbank ziet af van Henk Kuipers als getuige in zaak Ten V.

Voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers (55) uit Emmen hoeft niet meer te worden gehoord als getuige in de zaak van de medeverdachte Theo ten V. uit Klazienaveen. Dit heeft de rechtbank beslist.

Kuipers stond vanochtend als getuige voor de rechters in Groningen, maar dat verhoor viel in het water. Kuipers verscheen zonder zijn advocaat, omdat die verplichtingen elders had. Zonder zijn advocaat wilde Kuipers niet getuigen. Hij beriep zich op zijn verschoningsrecht. Dit houdt in dat hij als verdachte geen antwoorden hoeft te geven, omdat die belastend kunnen zijn in zijn eigen zaak.

Geen heil

Kuipers is bij herhaling opgeroepen om te getuigen in de zaak van Ten V. Telkens beriep hij zich op zijn verschoningsrecht, zei de rechter: " Ook vandaag heeft hij geen wil om de vele vragen te beantwoorden. Zeker niet als de advocaat er niet bij is." In een nieuwe poging zagen de rechters geen heil. Kuipers en drie mede-kopstukken van de motorclub staan terecht voor onder meer het leiding geven aan een criminele organisatie en diefstal met geweld.

Verboden

De delicten zouden in de periode van 2014 en 2017 zijn begaan of beraamd binnen de muren van het voormalig clubhuis in Emmen. De motorclub is inmiddels verboden. De zaak is aangehouden tot 28 september, de dag waarop het Openbaar Ministerie de eisen bekend maakt. De advocaten komen vervolgens vanaf 7 oktober aan het woord. De uitspraken in alle zaken worden 13 november verwacht.