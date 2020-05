Fors meer schademeldingen rondom gasopslag Norg bij Langelo

Daarnaast is ook het aan schademeldingen tot nu toe in de maand mei (zo'n honderd meldingen) bijna net zo veel als in heel 2018, vertelt Jouke Schaafsma van TCMG. Hij denkt dat het komt doordat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bekender is geworden. Ook de manier waarop zij de schade afhandelen. Dat gaat met omgekeerde bewijslast: waarom zou deze scheur in de muur niet van een aardbeving kunnen komen? "Je hoeft het niet zeker te weten", legt de woordvoerder uit. "Je mag veronderstellen dat het aardbevingsschade is."

Oude schades

De schade die nu wordt gemeld hoeft dus niet perse nieuwe schade te zijn. "Het kan een inhaalslag zijn van oudere schades, zoals van de beving in Huizinge in 2012 of Westerwijtwerd in 2019." Volgens Schaafsma is het reëel dat de beving bij Huizinge ook schade heeft aangebracht aan huizen of bedrijven in Noord Drenthe. Die beving is met een kracht van 3.6 op schaal van Richter tot nu toe de krachtigste aardbeving die ooit is gemeten in de provincie Groningen.

Onderzoek

Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld zegt te onderzoeken of de forse toename van aanmeldingen daadwerkelijk komt doordat het TCMG schade sneller toewijst aan aardbevingen.

