Bejaarde man (86) gewond bij beroving in Emmen

Een 86-jarige man is afgelopen vrijdag in Emmen beroofd van zijn portemonnee. De man liep met zijn rollator over de Rolderbrink, toen hij werd aangesproken door de verdachte.

Die zou hem hebben gevraagd of hij een euro had. De bejaarde man zei dat hij dat wel had en pakte zijn portemonnee, toen de verdachte daarop de portemonnee greep. Het slachtoffer kwam daarbij ten val en raakte gewond. De dief ging ervandoor. Hoeveel geld hij meenam, is niet duidelijk.