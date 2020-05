Coronavirus: geen nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen

De laatste 24 uur zijn er in Drenthe geen nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames of sterfgevallen door het coronavirus bijgekomen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het totaal aantal geregistreerde Drentse besmettingen is nu 499. In totaal overleden er voor zover bekend 40 Drenten aan de gevolgen van het virus. Er zijn 116 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. De werkelijke aantallen liggen hoger, omdat niet iedereen getest is. Ook kunnen de cijfers nog hoger worden omdat er vertraging zit in de verwerking.

Nederland

Het RIVM heeft 21 nieuwe meldingen gekregen over gestorven coronapatiënten. Daarmee is het officiële Nederlandse dodental van de pandemie gestegen tot 5715. Van deze mensen was met een test vastgesteld dat ze besmet waren met het coronavirus.

Ziekenhuizen hebben 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal hebben sinds de uitbraak in Nederland 11.613 mensen in ziekenhuizen gelegen omdat ze het virus hadden opgelopen.

Landelijk is het totaal aantal besmettingen vastgesteld op 44.249 gevallen. Het werkelijke aantal kan hoger liggen, omdat niet iedereen getest wordt.