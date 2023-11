Restaurant De Vlindertuin in Zuidlaren 'lekkerste' Drentse restaurant

Jaar op jaar weet Restaurant De Vlindertuin in Zuidlaren te stijgen op de lijst met de 500 lekkerste restaurants van Nederland. Ook in de nieuwe editie van de Lekker500, die vandaag in de Nederlandse boekhandels verscheen, is dat het geval. De Michelinsterhouder stijgt in 2023 van plek 38 naar 34. Daarmee is het Zuidlaarder restaurant het hoogst geklasseerde Drentse etablissement.

Restauranthoudster Froukje Cazemier prijst zichzelf gelukkig met de jaarlijkse stijgende trend. "Maar het houdt een keer op, je kan niet eeuwig blijven stijgen", zegt ze hoorbaar trots.

Cazemier runt het restaurant samen met haar partner Jilt, die in de keuken van de klassieke Saksische boerderij iedere dinsdag tot en met zaterdag zijn eetkunst bereid. Zelf is ze verantwoordelijk voor het werk vóór de schermen. "Hogerop komen is voor ons geen doel op zich, we doen gewoon wat we zelf het leukste vinden en dat is eten."

Hoge lat

Een groot feest zullen de geboren Zuidlaarders niet organiseren, maar vanavond zal het stel wel een fles ontkurken. "Morgen moeten we er wel weer staan. We leggen de lat voor onszelf hoog. De basis is kwaliteit en dat begint op het bord. Alles wat lekker is onthoud je. Wat daarbij komt, maakt de ervaring plezieriger", aldus Froukje Cazemier.

Het stel is vooral blij dat de gasten hen nog altijd weten te vinden. De Cazemiers werken volgens het credo 'sleep alles eruit wat erin zit'. Dat was de afgelopen jaren gemakkelijker dan gezegd. De horecabranche heeft de afgelopen jaren veel te verduren gehad van de coronacrisis en velen voelen de klap nu pas. Cazemier is dan ook blij dat zij en haar partner de coronaperiode gebruikt hebben om het restaurant een upgrade te kunnen geven.

"Corona was lastig, vooral voor bedrijven die toen of vlak daarvoor gestart zijn. Die voelen nu de klap. Veel is nu ook onzeker. Die onzekere tijd waar we nu in zitten is voor ons ook de grootste uitdaging, alle kosten zijn bijvoorbeeld flink gestegen. Gelukkig is het restaurant ons eigen pand en hebben we geen huurkosten. Daardoor konden we het in de coronatijd ook aanpakken", legt Cazemier uit.