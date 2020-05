OM: Tbs van Emmense die man wurgde moet worden verlengd

O. werd in juni 2016 door het gerechtshof veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor doodslag op haar man Gerard Katoen en poging tot doodslag op één van haar dochters. Tbs met voorwaarden is een lichtere variant van tbs met dwangverpleging.

Gewurgd met sjaal

De Emmense wurgde haar man in januari 2015 met een sjaal toen hij dronken op bed lag in hun huis in de wijk Bargeres. Datzelfde probeerde ze diezelfde nacht bij haar 17-jarige dochter. Dat laatste mislukte toen het meisje wakker werd en O. daarvan schrok.

De Emmense, die zelf ook flink had gedronken, schreef een afscheidsbrief en ging er 's ochtends vroeg vandoor. Bij het Duitse Löningen (in de buurt van Meppen, red.) botste ze tegen een boom en niet lang daarna werd ze opgepakt. Tijdens de rechtszaak verklaarde ze onder meer dat ze depressief was en met haar man en kinderen uit het leven wilde stappen.

Meer vrijheid

In de zomer van 2018 is O. vanuit de gevangenis overgeplaatst naar een GGZ-instelling in Assen voor haar tbs-behandeling. Tegen de rechters zei ze vanmiddag dat het goed met haar gaat. Dat blijkt ook uit de rapporten van haar begeleiders. De vrouw volgt therapieën en woont inmiddels in een appartement bij de kliniek, waar ze meer vrijheid heeft. Ook heeft ze werk buiten de kliniek.

"Ik lees wel eens negatievere rapporten. Ik vind dat mevrouw veel heeft bereikt", reageerde de officier van justitie. Ze gaf de Emmense een compliment. O. werkt volgens de begeleiders overal goed aan mee. Met haar beide dochters heeft de vrouw nog niet weer contact. Het hof legde haar vier jaar geleden een contactverbod op en dat geldt nog steeds.

Omdat O. nog niet alle behandelingen heeft afgerond, wil de officier dat de tbs met voorwaarden nog twee jaar langer duurt. O. is het daar mee eens. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

