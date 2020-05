Inwoners uit Noordenveld willen van het gas af

In de Proeftuinen - wijken, buurten of dorpen- kunnen deelnemers samen ontdekken op welke manier de buurt of wijk van het aardgas kan. Bewoners uit Roderwolde en het omliggende Foxwolde, Sandebuur en Matsloot zoeken oplossingen voor het besparen van energie en denken samen na over alternatieven voor aardgas. Een combinatie van thermische energie uit oppervlakte water, elektrisch verwarmen en hybride groengas uit melkveebedrijven in de buurt zou de oplossing zijn voor Energiek Roderwolde, een hiervoor opgericht bewonersplatform.

Lokaal

"We zijn heel trots dat de inwoners van Roderwolde en omstreken dit zelf doen", vertelt wethouder Kirsten Ipema (Duurzaamheid). " Er is de afgelopen jaren al veel werk verzet door deze groep. Het mooie is dat mensen het hier zelf voortvarend hebben opgepakt. Betere ambassadeurs kunnen we ons niet wensen."

Energiecoörporaties uit Noordenveld en het Groningse Westerkwartier, waar ook een aanvraag wordt gedaan, onderzoeken de mogelijkheden om lokaal stroom op te wekken. Er wordt gekeken naar de opstelling van zonne-energie en eigen dorpsmolens.

In totaal zijn er 71 gemeenten die deze aanvraag hebben gedaan. Na de zomer wordt bekend of de subsidie wordt toegekend.