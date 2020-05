Advocaat wraakt rechtbank in No Surrender-proces

Advocaat Umut Ural wil andere rechters in het omvangrijke No Surrender-proces. Hij heeft een verzoek ingediend de rechtbank te wraken. Ural staat verdachte Theo ten V. uit Klazienaveen bij in dit proces. De rechtbank besliste eerder vandaag dat voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers als medeverdachte niet meer in de zaak van Ten V. hoeft te worden gehoord.

Ural is het niet met deze beslissing eens en wil nu andere rechters op de zaak. Hij vindt het onverteerbaar dat het getuigenverhoor door de opstelling van Kuipers in de soep is gelopen. Kuipers wilde geen antwoorden geven op de 800 vragen van Ural.

De oud-voorman is afgelopen vrijdag geopereerd aan een buikhernia. Hij voelde zich hier niet fit genoeg voor. Hij beriep zich voortdurend op zijn verschoningsrecht. Dit houdt in dat hij als medeverdachte in dezelfde strafzaak geen antwoorden hoeft te geven, omdat die in zijn nadeel kunnen werken.

'Oneerlijk'

De rechtbank vond het niet zinnig om een nieuwe datum te prikken, omdat niet wordt verwacht dat Kuipers zich anders gaat opstellen. Kuipers moet later dit jaar nog wel als getuige optreden in de zaken van de twee andere medeverdachten Klaas Otto en Rico R. "Dit vindt mijn cliënt oneerlijk", zei Ural en hij wil niet meer verder met deze rechters.

Wanneer de wrakingskamer bijeenkomt is nog niet duidelijk. Het omvangrijke No Surrender-proces loopt al vanaf maart 2018. De vier verdachten zijn oud-kopstukken van de inmiddels verboden motorclub No Surrender. Naast Kuipers en Ten V., worden Klaas Otto en Rico R. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Kuipers en Ten V. zouden ook andere delicten hebben gepleegd.

Lees ook: