Zeker tien jaar dubieuze grond illegaal gestort in de Grote Moere: 'Wij willen nu de waarheid'

Omwonenden van de voormalige zandwinningsplas de Grote Moere in Grolloo maken zich ernstige zorgen. Al tien jaar lang wordt daar grond gestort om de vijftien meter diepe plas te dichten. Illegaal blijkt nu, nadat bewoners in de vergunningverlening zijn gedoken. Want die vergunning bestaat helemaal niet. En wat er nou precies in de gestorte grond zit, is hen ook een raadsel.

Het toegangshek naar De Moere zit potdicht. Als het aan de bewoners van Grolloo ligt, blijft dat zo. Al tien jaar reden duizenden vrachtwagens af en aan met grond die gestort wordt om de zandwinningsplas te dichten. Maar nu is de maat vol, vinden ze. Nadat ze zich verdiepten in de vergunningverlening van de stort, blijkt dat daarvoor nooit een vergunning is afgegeven aan Staatsbosbeheer, dat de werkzaamheden uitvoert.

Het belletje ging rinkelen bij het aantreden van een nieuw bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) in 2021. De werkgroep hoorde veel dezelfde klachten. "Van onder andere bewoners uit Papenvoort, over de vele vrachtwagens, over het storten van allerlei objecten", zegt Dick Oelen van de werkgroep. "Er gaan verhalen dat er witgoed in gegooid is, dat er chemisch spul in gegooid is, dat er dingen afgezonken worden." Die klachten en verhalen wekken argwaan op bij de werkgroep. "Toen hebben we gezegd: dit gaan we verder onderzoeken."

Helemaal geen vergunning

Hard bewijs dat er daadwerkelijk zoiets gedumpt is, heeft de werkgroep niet. Wel is zeker dat er nooit een vergunning is afgegeven voor het storten van de grond. De oplettende werkgroep toonde dat aan. Zowel Staatsbosbeheer (SBB) als de gemeente Aa en Hunze dacht dat ze de zaken voor elkaar had. De gemeente Aa en Hunze geeft toe: "Wij hebben gekeken of de activiteiten van Staatsbosbeheer vergunningsplichtig waren op grond van het bestemmingplan. Hieruit bleek dat SBB inderdaad een aanlegvergunning nodig had, die hebben we niet afgegeven."

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt nu uitgezocht. "Ook wij waren in de veronderstelling dat alles goed geregeld was", zegt Hans Alting, woordvoerder van Staatsbosbeheer. Daarnaast blijven de zorgen om de kwaliteit en de gevolgen van de opgebrachte grond bestaan bij de werkgroep. "Ook wij willen weten hoe het hiermee zit", zegt de gemeente Aa en Hunze. "Het waterschap en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) zijn hiervoor de toezichthoudende partijen en wij zullen bij hen hierover navraag doen."

Licht verontreinigde grond

Volgens Staatsbosbeheer voldoet de aangevoerde grond aan de eisen zoals het waterschap die stelt, legt Alting van Staatsbosbeheer uit. "De grond komt uit de omgeving tot maximaal 100 kilometer om het gebied. Daarnaast moet het de klasse 'wonen' hebben."

Dat is herbruikbare, maar licht verontreinigde grond. Deze grond kan volgens de wet gebruikt worden bij het verondiepen van waterplassen, omdat het verantwoord is voor mens en omgeving. "Het is veilig genoeg om erop te wonen en om er je moestuin op te hebben", vult Alting aan. "Op papier zou de grond aan die kwaliteitseisen moeten voldoen."