VVD-wethouder Snijders krijgt verwijt van incompetentie

Fractievoorzitter Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork gooit de knuppel in het hoenderhok en dat is niet voor het eerst. De Haas brengt een motie van wantrouwen in stemming tegen Anique Snijders, VVD-wethouder in Midden-Drenthe. Aanleiding: bijna drie ton kostenoverschrijding bij de aanleg van een rotonde.

Het gaat om de nieuwe rotonde bij afslag 30 van de A28 bij Beilen. De kostenoverschrijding bij de aanleg heeft in Beilen veel gefronste wenkbrauwen en verontwaardiging opgeroepen. Bij de planning werd geen rekening gehouden met de veen-ondergrond ter plaatse, terwijl dat zeker voor oudere Beilenaren gesneden koek is. De gemeente moet daardoor 280.000 euro extra betalen.

Kritiek

D66 en Gemeentebelangen bekritiseerden de gang van zaken begin mei in de raad. De ChristenUnie sprak er zich het meest kritisch over uit. "Ik begrijp er niets van dat het uitlopen van de werkzaamheden 3.750 euro per uur moet kosten", zei fractievoorzitter Henk Heideveld.

"Liggen er soms gouden leidingen in de grond waardoor zóveel geld per uur aan extra kosten worden gemaakt? Zó duur kan het aanbrengen van wat meer verharding en het verleggen van leidingen toch niet zijn?"

Snijders baalde

Maar wethouder Snijders zei dat er sprake was van pech. En ze verklaarde: "Ik baal zelf ook ontzettend dat de kosten zo hoog zijn opgelopen. Maar ook als we dit van tevoren hadden geweten dan hadden we dezelfde kosten gemaakt en daar hebben we wel een prachtige rotonde voor teruggekregen."

Ik wacht het debat in de raad af" Anique Snijders

'Falend beleid'

Voor Charles de Haas is de maat vol. Hij spreekt van incompetentie en falend beleid 'van deze wethouder Snijders'. De communicatie naar de raad noemt hij 'onder de maat'. De kostenoverschrijding bij de rotonde is voor hem de druppel. De emmer was wat hem betreft al gevuld door onder meer de aanpak van bijvoorbeeld het fietspad naar de Veenbrug in Smilde.

Het fietspad-project was voor het aantreden van Snijders volgens De Haas 'al in kannen en kruiken', maar het ligt er nog steeds niet. De Haas: "Een fout kan iedereen maken, maar hier is kristalhelder sprake van onvermogen, geen inzicht en duidelijk geen daadkrachtige wethouder."

Geen commentaar

Anique Snijders wil desgevraagd geen commentaar geven op de motie van wantrouwen die ze nu aan de broek heeft. "Ik wacht het debat in de raad af."

Overigens zijn er meer projecten die onder de wethouder van verkeer vallen die vraagtekens oproepen. De nog altijd niet gerestaureerde geluidswal langs de A28 bij Spier bijvoorbeeld. Of de aangekondigde bomenkap langs het Oranjekanaal om daar een fietspad mogelijk te maken. Na protesten is er over de planvorming niets meer gehoord.

De Haas schrijft dat hij het college niet wil opblazen door de VVD-wethouder weg te sturen. Het college zou verder kunnen met drie in plaats van vier wethouders. Op 28 mei komt de motie van wantrouwen in stemming in een online-vergadering.

Lees ook: