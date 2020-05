Spandoek en handtekeningen tegen sluiting kinderopvang

Om de meesters en juffen te steunen, toog Stinissen vanochtend gewapend met een spandoek richting de peuterspeelzaal in haar dorp. "Ik heb contact gehad met twee juffen. Zij zijn er kapot van", vertelt Stinissen. "Ze houden zich groot, maar het spandoek deed wel wat met ze."

'Boeren voeren ook actie, dus waarom wij niet?'

De inwoonster van Nieuw-Buinen wil ook handtekeningen gaan inzamelen en misschien is ze nog wel meer van plan. "Wie niet waagt, wie niet wint. Boeren voeren ook actie, dus waarom wij niet?"

Stinissen vindt dat de peuteropvang in haar dorp moet blijven. "Kinderen hebben er zoveel baat bij en ze hebben hier zolang geknokt om een peuterspeelzaal op te richten." De dichtstbijzijnde andere opvang ligt over de provinciegrens, in Stadskanaal. "Ik doe alles op m'n fiets, dus dat is lastig."

Tekst gaat verder onder de foto

Het spandoek (Rechten: Elisabeth Stinissen)

Zes peuteropvanglocaties van Stichting Peuterwerk in de gemeente Borger-Odoorn gaan na dit schooljaar dicht, waaronder Nieuw-Buinen. Twee locaties werden vorige maand al gesloten. Vier kinderopvanglocaties van Kinderopvang Noord-Nederland, KONN, sluiten ook na 3 juli de deuren.

Vertrouwde plek

De hoop is dat locaties door andere partijen worden overgenomen. Voor het nieuwe schooljaar is het dus voor Stinissen afwachten of haar zoontje in Nieuw-Buinen terecht kan. "Het is hun vertrouwde plekje. Nu weten we niet waar we aan toe zijn en hoe we het moeten doen."

De sluiting van locaties heeft ook tot gevolg dat er banen verdwijnen. Dat blijkt uit een brief aan medewerkers. Gisteren was nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Vandaag laat een woordvoerder weten dat 35 mensen ontslag is aangezegd. "We zijn druk bezig om te kijken naar overnamekandidaten."

Lees ook: