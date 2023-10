Jacht van 33 meter gebouwd in Meppel valt buiten internationale designprijs

Daar zit Robbert Holterman uit Meppel dan, eigenaar van jachtenbouwer Holterman Shipyards. Links van hem zit een delegatie van Royal Huisman uit Vollenhove, misschien wel 's werelds meest bekende jachtenbouwer. Rechts van hem een delegatie van Vitters Shipyard uit Zwartsluis, ook zo'n internationaal bekende jachtenbouwer.

Tijdens de Fort Lauderdale International Boat Show, de grootste botenshow ter wereld, worden de ISS Design and Leadership Awards uitgereikt. Dat is een prijs bestemd voor de jachten met onder meer het beste design. Een boot van Holterman Shipyards uit Meppel is daarvoor genomineerd.

Het gaat om de Lady Fleur, een jacht van 33 meter waar ze in Meppel twee jaar aan hebben gewerkt. Vorig jaar was-ie af en werd-ie ter water gelaten.

In Europa heeft de jacht al de nodige prijzen gewonnen, nu was de eerste kans buiten het Europese continent. "We hebben net niet gewonnen", verklapt Holterman al snel. "We zijn vierde geworden. Een schip van 52 meter lang heeft uiteindelijk de prijs gewonnen. Maar de nominatie an sich betekent al heel veel voor ons."

Parkeerplaats voor kleinere boot, op plek zwembad

De trots is er bij hem dan ook niet minder om dat de prijzenkast niet uitgebreid wordt. "De Lady Fleur is het mooiste schip in haar lengte", zegt hij stellig. Het is ook niet zomaar een jacht. De opdrachtgever wilde een kleinere boot op het dek hebben, en niet achter de boot hebben hangen. Nu kan hij letterlijk deze reserveboot - een 'ribboot' van ongeveer 3,5 meter - inparkeren in het schip.