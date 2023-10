Op de Kolonievaart (N919) tussen Veenhuizen en Huis ter Heide is vanmiddag een mobiele torenkraan gekanteld. Het voertuig zit vast in de berm en hangt deels boven het water van de vaart.

Hoe de wagen in de berm terecht kon komen, is onduidelijk. Ook over eventuele gewonden is niets bekend.