Assenaar hangt posters Hitler en Breivik in flat: ‘Het was pure provocatie’

"Oog om oog, tand om tand, dat is de rode draad in deze zaak." De officier van justitie vatte vandaag in de rechtbank in Assen de daden van een 59-jarige Assenaar kort maar krachtig samen.

De man stond terecht voor het stalken van zijn ex-schoonouders, een medewerkster van de sportschool waar hij lid van was en bedreiging en belediging van bewoners van de flat in de Asser wijk Marsdijk waar hij tot vorig jaar april zelf ook woonde.

De aanklaagster eiste vijftig dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf met daarnaast tien maanden voorwaardelijk. In zijn proeftijd moet hij zich verder laten behandelen in de GGZ-instelling waar hij al zit en uiteindelijk worden geplaatst in een instelling voor begeleid wonen. Ook eiste ze een locatieverbod voor de flat en het winkelcentrum van de wijk Marsdijk.

Posters en dreigementen

De man hing tussen december 2018 en zijn arrestatie in april 2019 in de centrale hal van de flat onder meer posters van Hitler, de NSB, de Waffen SS en de veroordeelde Noorse massamoordenaar Anders Breivik op. Telkens als bewoners ze weghaalden, hing hij er weer nieuwe neer.

Ook hing hij een dreigbrief, gericht aan een mannelijke medebewoner op, waarin stond dat hij de man in elkaar zou schoppen tot hij onherkenbaar verminkt was, hij hem levend zou villen en de ingewanden aan zijn hond zou voeren. Tegen een buurvrouw riep hij een paar dagen voor de paasdagen, dat ze Pasen niet ging halen, omdat hij de flat 'in lichterlaaie zou zetten'.

Buitengesloten

Meerdere flatbewoners waren volgens de officier van justitie erg bang voor de man en deden aangifte. "Het was pure provocatie", vertelde de Assenaar in de rechtszaal. De dreigementen en de posters waren niet serieus bedoeld, legde hij uit. Het OM ziet de posters als een vorm van groepsbelediging

Het leven van de man is naar eigen zeggen getekend door het NSB-verleden van zijn opa en oom. Daardoor werd hij als kind al buitengesloten, legde hij uit. "Omdat ik afstamde van een NSB'er hoorde ik op school nergens bij en werd ik geregeld in elkaar geslagen. In de klas mocht niemand naast mij zitten en werd ik nooit uitgenodigd voor feestjes."

In de flat voelde de man zich ook niet welkom. "Ik werd er als een paria behandeld", gaf hij als uitleg voor zijn provocaties. De man begon met het provocerende gedrag toen hij in december 2018 stopte met de medicijnen die hij vanwege zijn psychische problemen moet slikken. Na vijftig dagen voorarrest werd hij overgeplaatst naar de GGZ, waar het nu beter met hem gaat. Hij benadrukte tijdens de rechtszaak dat hij zelf geen NSB-sympathisant is.

'Beledigingen waar de honden geen brood van lusten'

Het stalken van de sportschoolmedewerkster gebeurde nadat zij hem had afgewezen, vertelde de man. Omdat hij haar in de sportschool niet met rust liet, werd hij geroyeerd als lid. Daarna begon hij haar via social media lastig te vallen en te mailen. "Dat deed ik omdat ik me afgewezen voelde. Ze had me kunnen blokkeren", reageerde Assenaar in de rechtszaal.

Ook de ouders van zijn overleden ex-vriendin viel hij via de mail lastig. De twee hadden in de jaren '90 een relatie en gingen op een nare manier uit elkaar. Toen de Assenaar vorig jaar op internet een overlijdensadvertentie van de vrouw tegenkwam, begon het mailen naar haar nog rouwende ouders. "Beledigingen waar de honden geen brood van lusten", vatte de officier van justitie samen. "Ze hebben mij ook vaak genoeg beledigd", was de reactie vanuit de verdachtenbank.

Op 2 juni doet de rechtbank uitspraak.

