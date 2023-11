Nieuwe waterfabriek in Beilen maakt zachter water

De smaak is hetzelfde, de kleur ook. Maar toch is het drinkwater voor inwoners van Beilen en omgeving sinds deze week net even anders. Ze krijgen hun water uit een gloednieuwe fabriek. Waterbedrijf WMD heeft vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van de zuiveringsinstallatie die voorzien is van de allernieuwste technieken.

De fabriek ligt pal naast het oude zuiveringsstation, dat stamt uit 1946. "We produceerden daar nog steeds prima water", vertelt Joris Grotenhuis, manager productie bij WMD. "Maar de inspanning om alles te onderhouden werd steeds groter. Dus het is een gepast moment om de nieuwe zuivering in gebruik te nemen."

WMD gaat zo'n vijftienduizend huishoudens in Midden-Drenthe vanuit de fabriek van water voorzien. Het station draait nog niet volledig. Het onthardingsgedeelte, een nieuw onderdeel, moet nog in werking worden gesteld.

Minder kalkaanslag

De onthardingsfilters heeft WMD in eigen werkplaats gemaakt en leveren straks zachter water op. "De hardheid van water blijft een gevoelsding", zegt Grotenhuis. "Nergens in Drenthe is het water echt hard. Maar we hopen dat ontharding minder kalkaanslag gaat opleveren. Dus minder poetsen."

Friesland

Ook mensen uit Friesland zullen het Drentse water uit de nieuwe fabriek gaan drinken.

Grotenhuis: "We gaan twee miljoen kubieke meter water per jaar richting Terwisscha leveren. We hebben daarvoor een 21 kilometer lange leiding aangelegd." Het is een samenwerking met Vitens. Het Friese waterbedrijf schaalt de winning in Terwisscha af om schade te voorkomen aan de natuur in het Drents-Friese Wold, een Natura2000-gebied. "Maar er blijft genoeg water over voor de huishoudens in Beilen", laat Grotenhuis weten.