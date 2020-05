Wordt de bezoekregeling voor verpleeghuizen versoepeld?

De proef om beperkt bezoek toe te laten in een aantal verpleeghuizen loopt tot 25 mei, maar mogelijk maakt premier Rutte vanavond tijdens de persconferentie al bekend of en hoe die regeling verruimd wordt.

In Drenthe zijn er twee verpleeghuizen die meedoen met de proef om beperkt bezoek toe te laten: St. Franciscus in Coevorden en Reggersoord in Meppel.

Bestuurder Erwin Duits van Reggersoord in Meppel vertelt dat het de eerste week 'eigenlijk goed' gaat met de bezoekregeling. "We vinden met z'n allen dat het niet-ontvangen van bezoek iets wreeds heeft, lijkt het wel. Je kunt niet bij je dierbaren langs en uiteindelijk moeten we toch met z'n allen naar de verruiming van de coronamaatregelen, maar we moeten wel gaan zien op welke wijze we dat gaan doen."

Balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven

Duits blikt terug op de eerste week. "Dan zie je heel enthousiaste mensen die erg blij zijn dat ze naar hun dierbaren mogen gaan, dat ze elkaar kunnen zien en in de ogen kunnen kijken, zonder glas ertussen. Dat is mooi om te ervaren."

Duits vindt het te vroeg om te zeggen of bewoners ook echt opknappen van de bezoekjes, "maar ik durf met de verhalen van medewerkers te stellen dat er echt bewoners zijn die echt heel erg opgeknapt zijn nu ze weer bezoek krijgen. Er zijn echter ook bewoners die het in het begin wat eng vonden. 'Kan het nu ineens wel weer?'. Het is zoeken naar de balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven anderzijds. Maar er is een voorbeeld van een persoon die structureel minder depressief is, wat meer zin heeft in het leven en dat wil je gewoon zien, daar zit je ook gewoon voor in de verzorging, om dat te kunnen constateren."

Tijd voor verruiming

Duits vindt het tijd voor een verruiming van de regels. "We hebben het ook geëvalueerd en met alle bedrijven die aan de proef meedoen hebben we voorgesteld dat die verruiming gaat plaatsvinden: dat meerdere locaties dit kunnen gaan uitvoeren en open kunnen gaan om bezoek mogelijk te maken en dit soort dingen te kunnen gaan uitzetten. Nogmaals, met in de ene hand de RIVM-richtlijnen en de veiligheid en in de andere hand de menselijke kant."

Lees ook: