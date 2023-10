Cel- en taakstraffen voor trio dat ouderen via bankpasfraude oplichtte

Een 20-jarige man uit Arnhem werd vrijgesproken. Hij reed de anderen naar Noord-Nederland. Er is onvoldoende vast komen te staan dat de man verder een rol had in de bankpasfraude, oplichting en diefstal.

Meerdere oplichtingszaken

De jonge mannen waren actief in onder meer Gieten, Annen, Marum en Grootegast. Ook meldden zich ouderen uit Bakkeveen, Beetsterzwaag en Drachten zich bij de politie dat zij waren bezocht door een bankmedewerker en uiteindelijk zijn opgelicht. Door wie zij waren gebeld, is niet bekend geworden. Hen werd verteld dat 'de medewerker van hun bank' zag dat er ongebruikelijke afschrijvingen van hun bankrekening zichtbaar waren.

'Geld maken'

In een periode van zes weken werd meermalen naar het Noorden gereden 'om geld te maken'. Twee van hen werden in januari in een auto door de politie aan de kant gezet. De agenten vonden geld en sieraden in de wagen.