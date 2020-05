Groningen Airport Eelde hofleverancier van nieuwe piloten voor KLM, ook in crisistijd

Eigenlijk al zeventig jaar. Maar sinds kort intensiever dan in het verleden. De KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde en de MartinAir Flight Academy op Lelystad Airport zijn samengevoegd en zijn nu gevestigd op de noordelijke luchthaven. Bovendien is het onderhoudsbedrijf van de luchtvaartscholen verplaatst van Lelystad naar Eelde. Zo'n veertig mensen werken nu bij de vliegschool.

Vijftien vliegtuigen, 120 studenten

Volgens directeur Bart de Vries van de KLM Flight Academy is de coronacrisis gebruikt om de samenvoeging van de twee luchtvaartscholen te versnellen. "We hebben hier nu vijftien vliegtuigen staan. We denken dat we zo'n 50.000 vliegbewegingen maken op jaarbasis. Daarin zit alles als starts- en landingen."

Er gebeurt weer wat als het gaat om opleidingen volgens De Vries. En dat in een tijd dat de luchtvaart, en ook moederbedrijf KLM, rake klappen krijgt. Het is maar de vraag of de zestig studenten die jaarlijks de school met een brevet verlaten aan het werk komen in de luchtvaart.

"Wij leiden 60 studenten per jaar op om dit soort zaken aan te kunnen. Dat is in goeie jaren te weinig en tijdens slechte jaren te veel. KLM gaat door een dal. Dat is duidelijk. Of er ontslagen bij de KLM vallen is nog niet zeker. Er wordt van alles gedaan om dit te voorkomen. Maar één ding weten we ook. Na het dal volgt er weer een weg omhoog."

(Tekst gaat door onder de foto)

Bij de KLM Flight Academy (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Vijf jaar wachten op een baan

Dat betekent voor de studenten, er zijn er nu zo'n 120 op Eelde, dat ze na hun opleiding geduld moeten hebben. "De piloten die nu hun brevet halen zullen niet meteen in dienst komen. Maar die groep is niet zo groot dat er geen uitzicht is op een baan. Wij denken dat met maximaal vijf jaar wachttijd na de opleiding iedereen een baan heeft."

De opleiding is duur, maar met allerlei regelingen is het te doen volgens De Vries. "In het verleden was het financieel een risico om piloot te worden. Die risico's nemen wij weg. Het blijft een fantastisch mooie baan. Dat zien jongeren ook. We hebben veel aanmeldingen voor maar zestig plekken per jaar."

Sinds deze week vliegen de studenten weer samen met een instructeur boven Noord Nederland. Dat was wekenlang niet mogelijk omdat de ruimte in de vliegtuigen van de school niet heel erg groot is. "We hebben daar protocollen voor. We hebben een temperatuurcheck om zeker te weten dat er geen probleem is. En als iedereen gezond is, mag je de lucht weer in."

Drukker op Eelde met lesvliegtuigen

Annelotte Bosloper is één van de studenten van de KLM Flight Academy. Ze is halverwege haar opleiding. "Ik merk dat er hier meer studenten zijn en dat het drukker is. Hier wordt veel meer gevlogen." Ze is zelf niet bang om niet aan het werk te komen bij de KLM. "Ik zal straks niet meteen in dienst kunnen treden van de KLM. Maar er komen betere tijden."

Voor de KLM Flight Academy verandert er weinig. De opleiding gaat ook de komende jaren gewoon door. Het is mogelijk dat er over een aantal jaren langzaam wordt overgeschakeld op elektrisch vliegen. Volgens Bart de Vries moet dat snel mogelijk zijn. Zeker als het gaat om lestoestellen.

Voor de luchtvaartschool is Eelde een prima locatie. "Er is hier luchtverkeersleiding en we kunnen hier vliegen op instrumenten. Er is hier ruimte. Dat is belangrijk." Dat de luchtverkeersleiding over een aantal jaren vertrokken is en op afstand wordt geregeld is volgens De Vries geen probleem. "Nederland is met een heel mooi innovatief project bezig om op afstand de verkeersleiding te verzorgen. We willen daar graag in meedenken en met KLM achter ons hebben we veel kennis in huis. Daar willen we graag aan meewerken."