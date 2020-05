Middelbare scholen bereiden zich voor op versoepeling: ‘Uitdagende puzzel’

Als Drentse scholen in het voortgezet onderwijs hun deuren volgens planning na 1 juni weer mogen openen, vullen ze dat veelal in naar hun eigen mogelijkheden. In de meeste gevallen wordt bovendien vastgehouden aan het geven van online onderwijs. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe langs middelbare scholen in de provincie.

Andrea Hiemstra, teamleider voortgezet onderwijs van het Gomarus College in Assen, is benieuwd wat het kabinetsbesluit haar school vanavond zal brengen. "Onze plannen om op een goede manier met de coronamaatregelen om te gaan, liggen al voor een groot deel klaar", zegt ze. "Het heropenen van de school heeft prioriteit, maar we vinden het minstens zo belangrijk dat we leerlingen die onze school verlaten een passend afscheid kunnen geven", legt ze uit.

Geen onderscheid

Het Gomarus College wil alle leerlingen op korte termijn weer naar school laten gaan, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen het niveau of de leeftijdscategorie van de leerlingen.

"We zijn blij dat we überhaupt weer open kunnen. We willen graag weten hoe het met iedereen gaat en wat de afgelopen periode de leerlingen gebracht heeft", gaat Hiemstra verder. Dat de school een modern schoolgebouw heeft, biedt volgens haar voordelen. "In meeste lokalen kunnen we wel een man of vijftien kwijt, terwijl je anderhalve meter afstand houdt. Daar hebben we ontzettend veel geluk mee."

Het is de bedoeling dat de leerlingen van de school eerst tweeënhalve dag per week les op school zullen krijgen. Zodra het kabinetsbesluit meer duidelijkheid geeft, worden ook de details ingevuld. Het Gomarus College houdt wel vast aan online onderwijs. "Maar alleen voor leerlingen die door wat voor reden dan ook niet fysiek naar school kunnen komen", besluit ze.

Protocol volgen

Ook op RSG de Borgen in Roden en het Terra College, met locaties in Assen, Meppel, Emmen en Eelde, worden de nodige voorbereidingen getroffen voor na 1 juni. Beide scholenkoepels vallen onder Onderwijsgroep Noord en volgens woordvoerder Trijnie van Wijk wordt daarbij zoveel mogelijk het protocol van de raad van het voortgezet onderwijs (VO-raad) gevolgd.

We kunnen vanaf 2 juni nog geen les geven zoals we dat gewend waren voor de coronacrisis" Trijnie van Wijk - Onderwijsgroep Noord

"Leerlingen kunnen maximaal 30 procent van de tijd naar school, dus we kunnen vanaf 2 juni nog geen les geven zoals we dat gewend waren voor de coronacrisis." Het zal volgens haar een combinatie worden waarbij online onderwijs de basis blijft. "We zullen op school vooral aandacht schenken aan hoe het met onze leerlingen gaat, bijvoorbeeld via mentorlessen", vertelt Van Wijk.

Afhankelijk van de onderwijssoort

Hoe Terra en RSG De Borgen het onderwijs gaan invullen, is afhankelijk van de onderwijssoort die wordt gegeven. Ook de grootte van het gebouw en de logistieke mogelijkheden spelen mee in die beslissing.

"Elke vestiging heeft een eigen plan van aanpak", zegt Van Wijk. "Sommige vestigingen hebben daar al ervaring mee opgedaan tijdens de schoolexamens. Nieuw is dat we nu looproutes door de school bepalen om te voldoen aan de coronamaatregelen, zorgen voor voldoende desinfecterende middelen en kijken wat er aan extra schoonmaak nodig is. Een uitdagende puzzel."

Informatievoorziening

Het Carmelcollege in Emmen werd vandaag volop klaargestoomd voor de leerlingen die weer op school zullen komen. "Op dit moment zijn we vooral bezig met de informatievoorziening richting onze leerlingen en ouders. Daarin zullen we alle maatregelen die wij nemen om open te gaan uitgebreid omschrijven", vertelt woordvoerder Mark Goeree.

"Ik kan alvast zeggen dat als we de deuren weer openen, leerlingen via diverse ingangen het schoolgebouw zullen betreden, en er eenrichtingsverkeer in de gangen en op de trappen zal plaatsvinden. De centrale ruimten zijn gesloten en leerlingen hebben de hele dag les in hetzelfde lokaal, inclusief de pauze", licht hij toe. Daarnaast zal de school leerlingen en docenten regelmatig blijven wijzen op de coronamaatregelen die in het VO-protocol staan.

'Niet allemaal tegelijk'

Alice Vellinga, bestuurder van scholengemeenschap Vincent van Gogh, laat weten blij te zijn dat leerlingen na 2 juni fysiek weer naar school kunnen. "Sommige scholen zijn daar wat terughoudender in, maar wij vinden het belangrijk dat ze ook elkaar weer kunnen zien", motiveert ze.

Ze zullen niet allemaal tegelijk weer naar school gaan, want dat kan niet" Alice Vellinga - Bestuurder scholengemeenschap Vincent van Gogh

Dat gaat wel anders dan de leerlingen gewend waren. "Ze zullen niet allemaal tegelijk weer naar school gaan, want dat kan niet. Als je op één locatie al 1.100 leerlingen hebt rondlopen, kun je op die manier onmogelijk aan de anderhalvemetersamenleving voldoen."

Klassen splitsen

Het crisisteam van de scholengemeenschap heeft daardoor onder meer besloten om klassen op te delen in nieuwe groepen, die les blijven krijgen van hun eigen mentor. Bovendien blijven de leerlingen voortdurend op één plek; het zijn de docenten die zich verplaatsen.

"Klassen met 25 leerlingen splitsen we op in drie groepen, die op meerdere momenten in de week verschillende vakken zullen volgen. Zo kunnen de leerlingen weer helemaal bijgespijkerd worden", legt Vellinga uit. Ook starten de Vincent van Gogh-locaties met een proef om lessen te livestreamen. "Als een deel van een klas les krijgt, is het de bedoeling dat de rest van de klas die les ook volgt via afstandsonderwijs. Zo houden we de regelmaat erin. Een hele uitdaging, maar een bewuste keuze."

Thuisblijven

Er zijn ook scholen in Drenthe waarop veel leerlingen ook tot de zomervakantie alleen nog maar digitaal les krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Roelof van Echten College in Hoogeveen. De directie daar ziet niet hoe alle leerlingen weer naar school kunnen en geeft voorlopig geen fysieke lessen. Voor mentorgesprekken of schoolexamens wordt een uitzondering gemaakt.

Bij Stad&Esch, met vestigingen in Meppel en Diever, blijft de bovenbouw thuis. Dat kan volgens bestuurder Peter de Visser prima, omdat alle leerlingen al een apparaat hebben waarmee ze op afstand les kunnen blijven volgen. De onderbouw gaat in subgroepen naar school. Dat wil zeggen dat de helft van de klas thuisblijft en de helft van de klas op school komt. De ene helft van de leerlingen volgt de les dan fysiek, de andere helft digitaal.

Digitaal

"Ik wil de verwachtingen dat alles na 2 juni meteen weer losgaat wel wat temperen", zegt Marcel Klaverkamp. De bestuursvoorzitter van het Dr. Nassau College, met locaties in Assen, Beilen, Norg en Gieten, laat weten dat alle genoemde schoollocaties niet tegelijk zullen worden geopend.

Wat digitaal kan blijven, blijft digitaal" Marcel Klaverkamp - Bestuursvoorzitter Dr. Nassau College

"Maar de coronacrisis heeft ons wel geleerd om dingen uit te proberen, zoals het streamen van lessen. Er zal straks weer in kleinere groepen op school gewerkt worden, maar wat digitaal kan blijven, blijft digitaal."

Eigen keuzes maken

Op de school wordt volgens Klaverkamp onderscheid gemaakt in de cognitieve, sociale en pedagogische momenten voor leerlingen. "Neem bijvoorbeeld mentorgesprekken: die kunnen prima online gehouden worden. Maar als je moet lassen, doe je dat niet thuis in een schuurtje. Zo'n les zal wel weer fysiek plaatsvinden", legt hij uit.

Klaverkamp benadrukt dat de locaties van het Dr. Nassau College binnen de gemaakte afspraken hun eigen keuzes kunnen maken. "Het afstemmen vraagt wel veel van zowel docenten als leerlingen, maar we hebben alle vertrouwen dat dit goed komt."