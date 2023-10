Groen licht voor plannen voorzijde PBH-terrein in Zuidlaren: 'Op dit moment het beste plan'

Ondergronds parkeren

Verkeer

Voor vanavond stond er nog een andere motie gepland. Deze ging over het onderzoeken van een mogelijke extra ontsluitingsweg, of rondweg rond het Prins Bernhardhoeve-terrein. Want dat de verkeersdruk zal gaan toenemen in Zuidlaren, staat wel vast. En dat terwijl het zeker op vrijdag en zaterdag al heel druk is in het dorp. De motie werd vandaag niet ingediend maar keert mogelijk terug wanneer de ontwikkeling van de wijk Laarhove op de agenda komt. Dat zal in november gebeuren.