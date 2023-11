Ouderenzorg krijgt nul op rekest van rechter: bezuiniging blijft overeind

Zorgverzekeraars mogen voor volgend jaar en de daaropvolgend jaren grotendeels vasthouden aan hun inkoopbeleid. Meer dan 250 ouderenorganisaties, waarvan 27 uit het Noorden, hadden een kort geding aangespannen om bezuinigingen, die de verzekeraars door willen voeren, van tafel te krijgen.

"Het is uniek dat 250 aanbieders samen zo'n zaak aanspannen, het laat zien hoe zeer het water ons aan de lippen staat", aldus Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ). "De uitspraak is dan ook een tegenvaller en maakt dat een oplossing voor onze problemen niet in zicht is."

Volgens Mossel kan de gerechtelijke uitspraak 'financieel rampzalige' gevolgen hebben. "Zonder enig zicht op meer realistische tarieven om onze zorg op te kunnen baseren. We zullen moeten blijven duidelijk maken hoe somber de vooruitzichten zijn."

De NNCZ verwacht dat zorgorganisaties komende jaren minder medewerkers kunnen inzetten in de zorg en dat er mogelijk ontslagen gaan vallen.

Vet op de botten

Zorgkantoren sluiten contracten met zorgaanbieders. In elke regio van Nederland is zo'n kantoor, dat verbonden is aan de grootste verzekeraar daar. De zorgkantoren die werden gedaagd zijn die van VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland. De maximale tarieven die ze voor volgend jaar aan de ouderenzorgorganisaties willen betalen, zijn iets lager dan dit jaar. Daar komen bezuinigingen van het ministerie van Volksgezondheid bovenop.

"Zorgkantoren zeggen dat 75 procent van de zorgorganisaties het hiermee kan doen, terwijl 25 procent dat dus niet kan. En de rechter vindt dat nog goed ook", zegt Mossel. "Deze norm kan je hanteren in een sector waar vet op de botten zit, maar niet in de zorg."

Ouderen gaan zeker iets merken van de bezuinigingen, voorspelt Mossel. "Een heel aantal organisaties is al aan het reorganiseren. Zij brengen de inzet van medewerkers naar beneden. Dat gaat leiden tot een verminderde inzet van professionele zorg."

Vanwege de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer blijft de NNCZ hoop houden op een ommekeer. "We zullen alles doen nieuwe Kamerleden goed te informeren. We blijven zichtbaar en hoorbaar in de Tweede Kamer."

Blij met duidelijkheid

De zorgkantoren laten via brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland weten blij te zijn met de duidelijkheid van de rechter, maar erkennen ook dat de zorgvraag en de zorgkosten in de ouderenzorg knellen.