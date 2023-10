Bezwarencommissie fluit college terug in zaak overlastpanden Emmerhout

De onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Emmen fluit het verlenen van een kamerverhuurvergunning aan twee panden aan de Laan van de Bork terug. Ruim dertig omwonenden maakten bezwaar vanwege de al ruim twintig jaar aanhoudende overlast. De commissie stelt nu dat de gemeente te vlot was met de toekenning van het papiertje.

De zaak diende bijna twee maanden geleden voor de commissie. Omwonenden zijn de overlast van twee panden aan de Laan van de Bork meer dan spuugzat. Al ruim twintig jaar is er volgens hen sprake van prostitutie, geweldsincidenten, drugs- en drankmisbruik. Met veel onrust en een onveilig gevoel tot gevolg. Zij zien liever dat de gemeente de verhuur tot een halt toeroept.

Groot was hun verbazing dat de gemeente alsnog een vergunning afgaf voor kamerverhuur voor een van de twee adressen. Ruim dertig omwonenden tekenden dan ook bezwaar aan.

Ten onrechte

De gemeente gaf tijdens de zitting toe dat zij voor lange tijd ten onrechte was uitgegaan van een vergunningsvrije situatie. In dat geval kan de gemeente niet handhaven. Onlangs kwam de gemeente er toch achter dat het anders ligt en er wel degelijk opgetreden kan worden. Een woordvoerder gaf tijdens de zitting aan dat er inmiddels vooruitgang was geboekt. Bij een van de twee panden is de verhuur illegaal en daar gaat daarom een streep door.

Bij de andere woning lag dat anders. De gemeente heeft daar wel een vergunning voor verleend, aangezien daar tegenwoordig studenten huizen. Dat laatste stelde de omwonenden allesbehalve gerust. Een meerderheid vreesde dat dit slechts een tijdelijke invulling betrof. Kortom, de ellende kon zich zomaar weer opnieuw aandienen.

Eerst overlast oplossen

De commissie boog zich in de afgelopen weken over de zaak. Hun conclusie luidt dat de gemeente eerst de illegale kamerverhuur in een van de twee panden moet beëindigen. Zolang die situatie niet is opgelost, zou er geen vergunning mogen worden afgegeven voor de aangrenzende woning.

De commissie kan het college totaal niet volgen in de redenering dat de problemen enkel bij het 'illegale' pand zouden bestaan. Gelet op de jarenlange misère die omwonenden ook met het andere pand beleefd hebben, is hun vrees voor herhaling 'niet zonder grond.' Dat er nu studenten wonen, doet daar niets aan af. Daar zou het college niet zomaar overheen moeten stappen, meent de commissie.

Andere gegadigden

Komt bij dat voor het verlenen van een dergelijke vergunning er strikte regels gelden. Zo mag er slechts een papiertje worden verstrekt aan een woning per bouwblok in een postcodegebied. Bovendien moeten andere gegadigden ook de kans krijgen om mee te dingen naar een dergelijke vergunning. En dat heeft de gemeente niet gedaan. Maar dat komt omdat er dus werd uitgegaan van een vergunningsvrije situatie. Desalniettemin is dit voor de commissie al reden genoeg om de vergunning te herroepen.