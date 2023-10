Taxi ramt boom bij Emmen, bestuurder naar ziekenhuis

Op de Slenerweg bij Emmen is vanavond een automobilist tegen een boom gereden. Volgens omstanders gaat het om een voertuig van een taxibedrijf.

De bestuurder zou een bocht hebben gemist en vervolgens de boom hebben geramd. De taxichauffeur was zover bekend de enige inzittende in de wagen.

Na een behandeling ter plekke is het slachtoffer meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend.