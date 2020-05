Deze versoepelingen gaan door

Ook middelbare scholieren mogen weer naar school. Vanaf 2 juni moeten scholen roosters zo indelen dat alle leerlingen op school weer les kunnen krijgen, maar niet allemaal tegelijk.

Vanaf 15 juni mogen ook mbo's, hbo's en universiteiten weer open voor tentamens. Wel moeten de roosters zo in elkaar gezet worden dat ze het openbaar vervoer niet belasten.

Horeca

Daarnaast mag de horeca op 1 juni om 12 uur 's middags weer open. Horecagelegenheden mogen dertig gasten ontvangen, daarbij telt het personeel niet meer mee. Alle gasten moeten binnen op anderhalve meter van elkaar zitten en alleen op reservering. Op terrassen geldt geen maximale groepsgrootte. Ook hoeven mensen binnen een huishouden geen anderhalve meter afstand houden.

De horeca had gehoopt om in het Pinksterweekend open te kunnen, maar in overleg met de Veiligheidsregio's is besloten dat uit te stellen in verband met mogelijke drukte.

Feestcafés en discotheken mogen nog niet open, omdat mensen niet zittend kunnen vertoeven.

Bioscopen, musea en sportscholen

Bioscopen, concertzalen en theaters mogen ook op 1 juni weer open voor dertig gasten. Dat verschilt met een eerdere aankondiging, waarin gezegd werd dat de dertig personen inclusief personeel zou moeten zijn. Wel moet er vooraf gereserveerd worden en volgt bij de deur een zogeheten checkgesprek.

Musea gaan weer open, maar mensen moeten wel vooraf een kaartje kopen. Op die manier kunnen musea controle houden op de anderhalvemeterregel.

Sportscholen moeten voorlopig nog wachten tot 1 september. Wel gaat het kabinet in gesprek met sportschoolhouders om te zoeken naar mogelijkheden om eerder open te gaan.

Verpleeghuizen

Vanaf 25 mei mogen alle verpleeghuizen die daar klaar voor zijn en voorbereid zijn beperkt bezoekers ontvangen. Alleen als er geen besmetting is in het verpleeghuis, mag elke bewoner één bezoeker ontvangen. Uiterlijk 15 juni moeten alle instellingen weer "een vorm van" bezoek kunnen ontvangen.

Openbaar vervoer

Reizen in het openbaar vervoer is vanaf 1 juni alleen bedoeld voor noodzakelijke reizigers. Reizigers die reizen zonder mondkapje in het ov kunnen een boete verwachten van 95 euro.