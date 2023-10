UWV verwacht volgend jaar banenkrimp in Drenthe

Het aantal banen in Drenthe groeit dit jaar nog door, maar in 2024 maakt dit plaats voor banenkrimp. Dat blijkt uit een analyse van UWV.

Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal banen in onze provincie met bijna 6800. "De milde economische recessie zorgt momenteel voor een beperkte afkoeling van de arbeidsmarkt. Volgens de prognose komt de banengroei in een lagere versnelling", schrijft het UWV.

In de industrie, financiële dienstverlening, transport en bouw krimpt het aantal banen in 2024, terwijl het aantal banen in de ICT en groothandel nog wel groeit.

Op dit moment is al 24 procent van de inwoners in Drenthe 65 jaar of ouder. Daarnaast heeft nog eens bijna 23 procent van de inwoners een leeftijd van 50 tot 65 jaar. Deze leeftijdsgroep schuift langzamerhand op richting pensioenleeftijd. De aanwas van jongeren is niet groot genoeg om hun vertrek van de arbeidsmarkt op te vangen. "Hierdoor houdt de krapte voorlopig aan", verwacht het UWV.