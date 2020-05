Herders van Balloo kraakt financiële werkwijze van Vrienden Heideschaap

Om die reden heeft de raad van advies van Herders van Balloo een nieuwe stichting opgericht die het beter moet doen: Blij met de hei. Zij wil, net als stichting Vrienden van het Drentse Heideschaap Balloërveld, de herders steunen bij de bedrijfsvoering. Ook gaat de nieuwe stichting donateurs werven die een lammetje kunnen adopteren.

'Donateurs misleid'

Ook bij stichting Vrienden van het Drentse Heideschaap Balloërveld was het al mogelijk om te doneren. Donaties zijn bestemd voor de schapen op het Balloerveld, zegt deze stichting, maar die woorden schieten bij Herders van Balloo in het verkeerde keelgat. "Verzoeken van de herders om een financiële bijdrage wijst het stichtingsbestuur echter al jaren stelselmatig van de hand", bekritiseert Herders van Balloo op haar website de handelswijze. "Geld van donateurs wordt - anders dan op de site staat te lezen - niet gebruikt voor een tegemoetkoming in de kosten van de kudde en niet ingezet om ziekte in de kudde op te vangen."

Herders van Balloo verwijt de stichting slechts 5.400 euro per jaar uit te keren voor het weiden van de kudde in het weekend en de rest van het geld op te potten. Het eigen vermogen bedroeg in 2019 ruim 130.000 euro. "Mensen die een lammetje (eigendom van de herders) adopteren worden misleid, doordat ook van hun aan de stichting overgemaakt adoptiebijdrage geen cent aan de kudde ten goede komt", aldus Herders van Balloo.

Geen reactie

Herders van Balloo vraagt stichting Vrienden van het Drentse Heideschaap Balloërveld met het een en ander te stoppen. Voorzitter Ton Jansen werpt de beschuldigingen echter verre van zich. "Onze stichting is voor het behoud van het Drentse Heideschaap op het Balloërveld tot in lengte van dagen. De herders zijn eigen ondernemers. Wij kunnen bijspringen als dat nodig is, maar wat als ze verdwijnen met hun kudde?"

De voorzitter laat weten dat het geld wel degelijk ten goede komt van de schapen op het Balloërveld. "Als de wolf zich bijvoorbeeld vestigt in Drenthe, dan kosten die hekken tienduizenden euro's. Dat zouden wij als dat nodig is bijvoorbeeld kunnen vergoeden. Maar andere kosten zijn voor de ondernemers zelf. Zij hebben ook hun eigen inkomsten. De stichting is er niet alleen voor hen."