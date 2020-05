'Randstadproblematiek is zwaarwegend geweest in de versoepelingen'

Petra Ellens van recreatiebelangenbehartiger Hiswa-Recron is teleurgesteld dat premier Rutte vanavond tijdens de persconferentie niet gesproken heeft over de verruiming van de openingstijden van sanitaire voorzieningen op campings.

"We hebben gelobbyd om ruimte te krijgen, maar er is niet geluisterd", aldus een teleurgestelde Ellens. Volgens haar zou juist een camping ideaal zijn om vroeg te openen. "Dan krijg je juist de spreiding van mensen." Nu mogen sanitaire voorzieningen op campings open op 1 juli.

Geen verdere beperkingen

Ellens: "Er werd altijd gekeken naar het aantal ic-opnamen. Dat daalt nu gelukkig en dan is het moeilijk om aan mijn achterban te vertellen dat er geen ruimte is."

Ellens is wel blij dat er niet is gesproken over verdere beperkingen. "In eerdere persconferenties werd vooral gesproken over beperkingen. Gelukkig nu niet. Wat dat betreft ben ik blij dat we niet genoemd zijn."

Problematiek in de provincie

Of de campings nog kunnen meevaren op het openen van de horeca is voor Ellens nog afwachten. "Dan zijn we enorm afhankelijk van goed weer. We kunnen grote terrassen neerzetten, maar als het regent heb je daar niets aan."

Volgens Ellens wordt er te weinig gekeken naar welke problematiek in de provincies ligt. "Ik heb sterk het idee dat randstadproblematiek zwaarwegend is. In een grote stad spelen andere dingen. Maatwerk zien we niet."

Ellens had inmiddels van juristen begrepen dat een eventuele rechtszaak te weinig kans op slagen had. "Maar misschien maken we met deze nieuwe maatregelen wel weer een kans. Dat moeten we eerst nog uitzoeken."