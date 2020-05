Negen personen verdacht van betrokkenheid bij verkeersruzie Rolderstraat in Assen

Het Openbaar Ministerie verdenkt inmiddels negen mensen van betrokkenheid bij de verkeersruzie, waarbij op 27 december aan de Rolderstraat in Assen meerdere mensen met elkaar op de vuist gingen. Dat bleek vandaag tijdens de tweede tussentijdse zitting in de zaak, waarin nog één verdachte vastzit.

Het ging om een ruzie binnen een familie, die volgde op een wildwest-achtervolging tussen twee auto's door de stad. Tijdens de achtervolging werden een fietser en een bestuurder van een scootmobiel aangereden. Op de rotonde aan de Rolderstraat botsten de twee auto's op elkaar en gingen de inzittenden met elkaar op de vuist.

Slaan met koevoet

De politie hield in eerste instantie vijf verdachten aan, maar inmiddels worden er dus nog meer mensen verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige familieruzie. Sommigen moeten zich voor de meervoudige strafkamer (drie rechters, red.) verantwoorden, anderen voor de politierechter en een minderjarige verdachte verschijnt voor de kinderrechter, vertelde de officier van justitie. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.

De verdachte die nog vastzit is een 47-jarige man die in het Duitse Weener woont. Hij wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag door iemand met een koevoet te slaan. Hij deed dat naar eigen zeggen omdat hij zag dat het slachtoffer een pistool in zijn hand had. Volgens de officier heeft verder geen enkele verdachte of getuige bij de politie verklaard dat er een pistool in het spel was.

'Vrijlating niet uit te leggen'

Zijn advocaat Wilko ten Have vroeg tijdens de vorige zitting in maart al om vrijlating van zijn cliënt, omdat de man een longziekte heeft, in de gevangenis meer risico loopt op het coronavirus en bang is dat hij dat niet overleeft. De rechtbank besloot toen dat hij vast moest blijven zitten en het gerechtshof in hoger beroep ook.

Ten Have vroeg vandaag opnieuw om vrijlating. De officier van justitie was tegen. "Dit is een zeer ernstig strafbaar feit, op klaarlichte dag op de openbare weg voor de ogen van tientallen getuigen gepleegd. Het valt niet uit te leggen aan de maatschappij dat iemand die dit heeft gedaan zijn zaak in vrijheid kan afwachten", reageerde ze. Bovendien is de familieruzie volgens haar nog niet gesust.

Morgen meer duidelijk

De rechtbank beslist morgen of de man vast blijft zitten of nu toch vrijkomt. Ook beslist ze dan over Ten Have's verzoeken om een aantal getuigen te horen over wat er precies is gebeurd op de rotonde en om extra onderzoek te laten doen aan één van de betrokken auto's.

Lees ook: