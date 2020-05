Horeca blij met versoepeling maatregelen: 'Ik hoop op veel gezinnen'

"We hebben het een tijdje met afhalen geprobeerd, maar toen werd mijn vrouw ziek. Dan is werken ineens minder belangrijk." Met zijn vrouw gaat het inmiddels beter "en dus kunnen we 3 juni open", aldus een enthousiaste Fekkes.

Zijn restaurant kan onder normale omstandigheden achttien personen bergen. Nu wordt alles zo ingedeeld dat er plek is voor tien personen. "Nu maar hopen dat er veel gezinnen komen." Fekkes hint hiermee op de maatregel dat personen uit één huishouden dichter bij elkaar mogen zitten. "Dan komt er vanzelf extra ruimte vrij en heb ik plek voor meer mensen."

Terrassen

Hij heeft inmiddels zijn terras zo uitgebreid dat er 32 personen buiten kunnen zitten. Hij is niet bang dat er problemen ontstaan, omdat mensen ook naar binnen moeten om naar het toilet te gaan. "We werken met een bordje. Je moet inventief zijn. Zo kunnen de mensen van buiten al zien of het toilet bezet is of niet."

Nick Zoer van De Brasserie in Emmen (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Ook Nick Zoer van de Brasserie in Emmen heeft zijn terras al weten uit te breiden. "Iedereen hier heeft nu een groter terras." Toch is hij minder enthousiast dan Fekkes. "Het blijft voor ons een hele opgave. Natuurlijk zijn we blij met dertig gasten tegelijk in ons café."

Hoe Zoer precies invulling gaat geven is voor hem nog even afwachten. Hij wacht op wat de Koninklijke Horeca Nederland als richtlijnen afgeeft.

